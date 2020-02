Auf ihren traditionsreichen Umzug durch die Straßen müssen die Scharmeder Karnevalisten am Sonntag verzichten. Er wurde wegen der schlechten Wetterprognosen abgesagt. Foto: Jörn Hannemann

Salzkotten-Scharmede (WB/ag). Einer der größten Karnevalsumzüge im Paderborner Land fällt in diesem Jahr ins Wasser: Da die Wetterprognosen für Sonntagnachmittag Dauerregen vorhersagen, wurde der Umzug in Salzkotten-Scharmede abgesagt. Das teilt der Vorstand des Scharmeder Karnevalsvereins auf seiner Homepage mit.

Ganz aufs Feiern müssen die Jecken allerdings nicht verzichten: die Karnevalsparty in der Schützenhalle in Scharmede findet wie gewohnt am Sonntag statt. Wegen der Umzugs-Absage beginnt die Party nun schon um 14 Uhr.

Außerdem denkt der Verein darüber nach, den Umzug möglicherweise im April oder Mai nachzuholen.