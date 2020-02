Erst traurig, dann Partystimmung: Die Jecken in Scharmede ließen sich die gute Laune nicht verderben. Zwar konnte der Umzug nicht starten, dafür begann die Party in der Schützenhalle früher. Foto: Jörn Hannemann

Von Marion Neesen

Scharmede (WB). „Wir sind genauso traurig wie jeder andere Jeck auch“, sagt Konrad Werning, Geschäftsführer des Karnevalvereins Blau-Weiß Scharmede. Am Samstagmorgen hatte er die wohl schwerste Entscheidung seiner närrischen Laufbahn zu verkünden: Der Karnevalsumzug, der am Sonntag durch Scharmede rollen sollte, wurde schon tags zuvor um 9.30 Uhr abgesagt.

„Wir haben die ganze Woche die Wetterprognosen beobachtet. Sie wurden eher schlechter als besser. Am Freitagabend waren wir uns im Vorstand noch nicht einig, am Samstag dann aber schon“, berichtet Werning von einem harten Ringen um die Entscheidung, die dann aber doch der Vernunft gezollt gewesen sei.

„Dauerregen mit 40 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen von 60 bis 90 Stundenkilometer waren angesagt. Und keine Regenlücke in Sicht. Da hätte man schon im Taucheranzug zum Umzug kommen müssen“, sagt Werning im Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Der Verein habe es daher für sinnvoller gehalten, den Umzug frühzeitig abzusagen. „Wären Aktive und Gäste am Sonntag angereist, wäre die Enttäuschung sicherlich noch größer gewesen.“

Nach Absage des Umzuges: Scharmede feiert in Schützenhalle Karneval Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Alle Teilnehmergruppen seien am Samstag angerufen worden. Zu 99 Prozent sei die Absage als richtig aufgefasst worden. Nicht nur der Dauerregen, auch die Sturmböen seien Anlass zur Absage gewesen. „Das hätten wir nicht verantworten können“, sagt auch Moderatorin Sylvia Barfuss. Die Wagen wären durchgeweicht gewesen und seien auch oft nicht sehr stabil gebaut. „Nicht auszudenken, wenn der Wind Teile abgerissen hätte, die dann ins Publikum geflogen wären“, so Barfuss.

Kamelle sind bis August haltbar

Zum ersten Mal seit 40 Jahren hat der Vorstand den Zug abgesagt. Ausgefallen war er zuvor zweimal: Während des Golfkrieges und wegen der Schweinepest. Damals sei die Entscheidung aber an anderer Stelle gefallen, sagt Werning. Rund 50 Zugnummern mit etwa 1500 Aktiven sowie 15.000 Zuschauer hatten die Scharmeder erwartet. Auch Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger bedauert die Absage, besonders weil sehr viel ehrenamtliche Arbeit in der Vorbereitung stecke. Die Sicherheit der Zugteilnehmer und Zuschauer ginge aber vor.

Gefeiert wurde trotzdem in Scharmede. Statt des Umzuges startete die große Karnevalsparty in der Schützenhalle bereits um 14 Uhr. Und Werning hatte noch ein Trostpflaster für alle enttäuschten Jecken: „Wir wollen den Umzug im April oder Mai nachholen. Die Zugteilnehmer sollten daher ihre Wagen noch nicht abbauen.“ Nach Aschermittwoch wolle sich der Vorstand zusammensetzen und ausloten, ob ein Umzug im Frühling machbar sei. „Das ist Neuland für uns. So stellt sich etwa die Frage nach Parkplätzen. Die Felder können wir dafür nicht nutzen, weil dort dann schon alles wächst. Die eingekauften Kamelle sind jedenfalls bis August haltbar“, machte Werning Hoffnung.