Von Marion Neesen

Verne (WB). Morgens 10 Uhr in Verne: Während sich vielleicht so mancher Jeck ganz allmählich auf das närrische Treiben am Abend des Karnevalssamstages vorbereitet, wummert im Wallfahrtsort bereits Partymusik in jedem Winkel. An der Don Bosco Schule sammeln sich die feierwütigen Verner und fiebern erwartungsfroh dem Startschuss für ihren kleinen, aber feinen Karnevalsumzug entgegen. Und das hat im Schatten der St. Bartholomäus Kirche schon seit – keiner weiß es genau wie vielen Jahren – Tradition.

Foto: Oliver Schwabe

„Schon ganz früher machten sich die Verner in Enkhausen mit Kutschen auf den Weg“, weiß Christian Link von der Interessengemeinschaft der Wagenbauer, die sich jedes Jahr neu formiert und den Verner Karnevalsumzug organisiert.

Einst zeichnete der Verner Karnevalsverein für den Umzug verantwortlich, aber den gibt es schon lange nicht mehr. Dafür aber den Prinzenclub, in dem alle ehemaligen Prinzen und Prinzessinnen vereint sind.

„Ich war vor mehr als 45 Jahren Prinz in Verne. Und auch damals gab es den Umzug schon“, erinnert sich Hermann Wiegand. Heute sind Jung und Alt, Groß und Klein dabei – Cliquen und Gruppen, die sich spontan gefunden haben oder schon lange mitmachen.

Allerdings bleiben die Verner unter sich, Teilnehmer aus anderen Orten gibt es nicht. Die Jüngste am Straßenrand – warm verpackt bei ihrer Mama im Tragegurt – ist sicherlich die kleine Tessa mit ihren acht Wochen. Der Nachwuchs ist also auch schon gesichert.

Kondition ist gefragt

Um 11.11 Uhr – nach kleinen Wettspielen auf dem Schulhof – setzt sich der fröhliche Tross mit sechs Wagen, vier Fußgruppen und rund 300 Aktiven in Bewegung. Von den Wagen grüßen Pippi Langstrumpf und wilde Tiere ebenso wie Candy Girls und Boys.

Farbenfroh und phantasievoll geht es zu. Ein ganzer Anhänger voller kleiner Pantomime lässt sich bequem durchs Dorf ziehen, während bunte Einhörner zu Fuß unterwegs sind. Sie werden eine Menge Kondition mitbringen müssen. Denn ganze zwölf Kilometer lang ist die Wegstrecke.

„Es geht durchs Dorf, aber wir werden auch auf den Bauernhöfen außerhalb erwartet“, sagt Christian Link. Dort gibt es Hausgemachtes als leckere Stärkung für den weiteren Weg. Gleichzeitig wird ein bisschen Geld gesammelt, das später der neue Jugendtreff in der Don Bosco Schule bekommen soll.

Begonnen haben die Jecken den Feiermarathon eigentlich schon am Abend zuvor bei der Wageneinweihung. Auch das hat Tradition. Da lassen sich dann auch diejenigen blicken, die zwar nicht an den Wagen mitgebaut haben, sich aber die Teilnahme mit der dieser Tage härtesten Währung im Dorf erkaufen: einer Kiste Bier.

Die meisten der Zugteilnehmer hatten sich auf den Umzug am Sonntag in Scharmede gefreut, wo sie ihre Wagen noch einmal zeigen oder am Straßenrand mitfeiern wollten. Die Nachricht von der Absage macht schnell die Runde. „Das ist wirklich schade, alle haben sich so viel Mühe gegeben“, sagt Christa Eikler.

„Wir stehen jedes Jahr immer an der gleichen Stelle in Scharmede“, bedauert auch Stefanie Willam von der Gruppe der Pantomime, dass es diesmal nichts wird mit dem Umzug im Nachbarort. Also heißt es in diesem Jahr umso mehr, den Karnevalszug im Heimatort auszukosten.

Bis 17 Uhr wollen die Jecken unterwegs sein und sich dann wieder am Ausgangspunkt treffen. Doch dann ist noch lange nicht Schluss: weiter gefeiert wird im Jägerhof. Und nach Scharmede zur großen Party soll es am Sonntag dann trotzdem gehen. Na dann: Knolli Knolli – Verne Helau.