Harlekin Bürgermeister Ulrich Berger, in Begleitung seiner Frau Angelika und flankiert von Robin Hood Bewermeier, verlor am Rosenmontag den „Kampf“ um den Rathausschlüssel gegen Prinzessin Steffi I. Förster. Damit war der Weg frei für den Rathaussturm. Die Kinderprinzenpaare sowie das Scharmeder Prinzenpaar Raphaela und Markus Baurichter ließen sich nicht zweimal bitten. Foto: Neesen

Von Marion Neesen

Salzkotten (WB). Die erste Rakete des Rosenmontags zündete Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger im Salzkottener Rathaus, nachdem er Schlüssel und Macht an die Narren verloren hatte, aus vollem Herzen. Sie galt einem „Hidden Champion“, der nicht nur die Jecken seit Jahrzehnten begleitet: dem grünen Teppich im Ratsaal.

Foto: Marion Neesen

Er hat schon so manchen Rathaussturm gesehen und den Tanzgarden als Parkett gedient. Doch weder Jecken noch Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter weinen ihm ein Träne nach, denn seine Entsorgung ist längst überfällig. Mit der Rathaussanierung verschwindet nun das grüne Geläuf. Und so hieß die dritte Stufe der Rakete „Tschüss grüner Teppich“.

Bevor der Teppich noch einmal richtig strapaziert wurde, hatte Salzkottens Prinzessin Steffi I. Förster dem Bürgermeister den Schlüssel des Rathauses entrissen und somit allen Jecken den Weg frei gemacht. Unterstützt wurde sie dabei vom Scharmeder Prinzenpaar Raphaela und Markus Baurichter sowie den Kinderprinzenpaaren Oskar Averbeck und Luana Symak (Salzkotten) und Lia Hasse und Niklas Wirth (Scharmede). Gegenwehr zeigte Hausherr und Harlekin Berger kaum, lediglich sein Vertreter Robin Hood (Ludwig Bewermeier) versuchte noch, den Schlüssel zurückzuerobern. Vergeblich.

Der grüne Teppich hieß die Jecken aus Salzkotten, Scharmede, Oberntudorf und Verlar willkommen. Sie zeigten noch einmal Highlights aus ihren Karnevalsveranstaltungen und brachten Schwung in den sonst eher tristen Ratssaal. Scharmedes Präsident Raimund Schlüter betonte noch einmal mit Blick auf die Absage des Umzuges am Sonntag, eine zu 100 Prozent richtige Entscheidung getroffen zu haben. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird es nun vielleicht einen Umzug im Frühling geben.