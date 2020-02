Ziehen als Team in den Kommunalwahlkampf: (von links) Ortsvereinsvorsitzender Christian Bey­erstedt, Bürgermeisterkandidat Stefan Stachowiak, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Martina Langen und stellvertretender Bürgermeister Klaus Stratmann.

Bad Wünnenberg(WV). Die Bad Wünnenberger SPD schickt Ratsmitglied Stefan Stachowiak als Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl und läutet damit den Wahlkampf im Kurort ein. „Wir freuen uns, mit Stefan Stachowiak einen engagierten Kommunalpolitiker ins Rennen um das Bürgermeisteramt zu schicken“, sagt Ortsvereinsvorsitzender Christian Beyerstedt.

„Wir sind überzeugt, dass Stefan mit seiner offenen, ehrlichen und verantwortungsvollen Art Vertrauen bei den Bürgern sammeln kann und er frischen Wind ins Rathaus bringen wird“, ergänzt er.

Der 50-jährige Sparkassenbetriebswirt, der seit mehr als zehn Jahren dem Stadtrat angehört, lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Bleiwäsche und ist als Jugendtrainer sowie in vielen weiteren Ämtern ehrenamtlich engagiert. Als Bürgermeister möchte Stachowiak insbesondere mit den Themen Familienpolitik, Klimaschutz und Infrastruktur die Zukunft aller Bad Wünnenberger gestalten. Er fordert konkrete Projekte wie die Benennung eines Klimaschutzmanagers, die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs oder die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Bad Wünnenberg voranzutreiben.

„Vielen Mitbürgern in unserer Stadt geht es gut, aber wir müssen uns auch mit den Menschen beschäftigen, die auf eine Kleiderkammer oder Tafel angewiesen sind. Es ist Aufgabe der Politik, sich um alle Bürgerinnen und Bürger zu kümmern und die ganze Stadt im Blick zu haben“, betont Stachowiak.

„Als Teamplayer sehe ich das Bürgermeisteramt nicht als One-man-Show“, erläutert er. Er möchte gemeinsam mit alle Bürgern, mit den Mitarbeitern des Kurorts und mit dem neuen Stadtrat zentrale Themen der Stadt weiter voran bringen. Als Beispiele nennt Stachowiak die Zukunft des Rathauses und den sozialverträglichen Ausbau des Wirtschaftsstandortes Bad Wünnenberg.

Martina Langen, stellvertretenden Vorsitzende des Ortsvereins, sichert die Unterstützung durch die SPD zu und unterstreicht, dass das gesamte Team mit viel Freude, Mut und Teamgeist in den Wahlkampf gehe. Eine Mitgliederversammlung am Freitag, 6. März, soll alle personellen Entscheidungen offiziell bestätigen.