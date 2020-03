Salzkotten (WB/mobl). Am Aschermittwoch ist alles vorbei – außer in Scharmede! Der ausgefallene Karnevalsumzug wird nun im Wonnemonat Mai nachgeholt. Das haben die Verantwortlichen des Karnevalvereins Scharmede auf ihrer Facebookseite bekannt gegeben.

„Weil wir wollen, dass ihr unseren Prinzenwagen nochmal in seiner vollen Pracht erleben könnt und wir soooo traurig waren, dass es wetterbedingt Rosensonntag keinen Umzug geben konnte, haben wir Neuigkeiten für euch: Der Umzug wird am Sonntag, 3. Mai, bei hoffentlich super Wetter nachgeholt“, schreiben die Organisatoren. Aufgrund von Sturmwarnungen war der Straßenkarneval am Rosensonntag in Scharmede abgesagt worden, es hatte lediglich eine Party in der Schützenhalle stattgefunden.