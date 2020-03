Ralf Wiedenhaus (links) und Heiner Mersch zeigen den Baumfrevel am Neuen Weg in Niederntudorf. Etwa 15 Bäume sind dort am Rande eines Ackers massiv beschädigt worden. Die abgesägten Äste liegen noch immer am Wegesrand und auf dem Feld. Foto: Jörn Hannemann

Von Marion Neesen

Niederntudorf (WV). Als hätte ein Orkan am Niederntudorfer Neuen Weg gewütet – so gerupft und amputiert wirkt aus der Entfernung die Obstbaumallee in der Feldflur oberhalb der alten Bahntrasse und der Alme. Wer genauer hinschaut, sieht jedoch, dass nicht etwa stürmischer Wind zahlreiche dicke Äste von rund 15 Bäumen gerissen hat, die nun am Feldrand und auf dem Acker liegen. Vielmehr wurde hier gezielt die Motorsäge angesetzt. Die Stadt Salzkotten hat Strafanzeige erstattet.

Vor etwa 14 Tagen hatte ein Gärtner der Stadt zufällig den Baumfrevel am Tudorfer Ortsrand entdeckt. Heiner Mersch und Ralf Wiedenhaus vom Fachbereich Stadtentwicklung (Umwelt und Grünplanung) sind fassungslos. „Es ist eine Schande, da fehlen einem wirklich die Worte“, sagt Heiner Mersch, der keine Erklärung dafür findet, warum hier jemand so brachial gewütet hat.

Fäulnis und Schädlinge haben jetzt leichtes Spiel

Die Birnen- und Apfelbäume im Alter von etwa fünf bis 30 Jahren stehen am Rande des Feld- und Radweges auf städtischer Fläche, sind also Eigentum der Stadt Salzkotten. „Ein Ziel unseres Klimaschutzkonzeptes ist es unter anderem, unsere Alleen zu pflegen und zu ergänzen. Etwa 200 neue Bäume wollen wir in diesem Jahr im gesamten Stadtgebiet pflanzen“, sagt Mersch, “gerade die Blühbäume sind besonders wertvoll auch im Hinblick auf den Insektenschutz. Und nun so etwas“, sagt Mersch. Selbst wenn die Bäume alt und knorrig aussähen, vielleicht sogar Hohlräume hätten, seien sie für Kleinlebewesen von besonderer Bedeutung.

„Es handelt sich hier um massive Beschädigungen“, hat der Baumkontrolleur Ralf Wiedenhaus festgestellt. Ob die Bäume diese Verletzungen überleben werden ist nicht klar. Die Schnittstellen seien zum Teil so großflächig, dass die Bäume die Wunden wohl kaum werden schließen können. Damit hätten Fäulnis und Schädlinge im Laufe der Zeit leichtes Spiel.

Motiv bleibt ein Rätsel

Ein Pflegeschnitt werde so angesetzt, dass der Baum die Schnittflächen natürlich überwallen kann, so Mersch. Am Neuen Weg seien die Äste aber unsachgemäß abgesägt worden und seien teilweise ausgefranst, so dass vermutlich kein Wundkragen gebildet werden könne. „Das sind dann die Eintrittsstellen für holzzerstörende Pilze“, weiß Heiner Mersch. „Wir werden im Zuge der Baumpflegemaßnahmen tun, was wir können“, weiß Ralf Wiedenhaus aber nicht, ob die Obstbäume gerettet werden können.

Die Früchte der Bäume am Neuen Weg stellt die Stadt jedes Jahr ihren Bürgern zur Verfügung. „Das Angebot ist immer gut angenommen worden“, bedauert Mersch den nun entstandenen Schaden. Finanziell lässt sich dieser nur schwer beziffern, die älteren Bäume dürften aber mit 500 Euro und mehr zu Buche schlagen. Warum hier jemand so radikal zu Werke gegangen ist, ist den städtischen Mitarbeitern ein Rätsel. Wären Äste im Wege gewesen, hätte die Stadt für einen fachgerechten Rückschnitt gesorgt, versichert Mersch.

Die Stadt Salzkotten hat inzwischen Anzeige gegen Unbekannt erstattet.