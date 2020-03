Von Marion Neesen

Salzkotten (WV). Das Sälzerfest in Salzkotten, das Gartenfest in Dalheim, die Schützenversammlung in Bad Wünnenberg und das Pastoralfest in Steinhausen – alles fällt aus. In den Rathäusern der Kommunen im Kreis Paderborn sitzen die Krisenstäbe zusammen und entwickeln Notfallpläne, wie das öffentliche Leben trotz der Coronaepidemie weiter aufrecht erhalten werden kann.

Die Stadt Salzkotten sagt alle stadtseitigen Veranstaltungen bis Ostern ab. Gleichzeitig wirbt Bürgermeister Ulrich Berger auch bei allen Vereinen dafür, auf geplante Veranstaltungen zu verzichten, um die Ausbreitung des Virus zu verzögern. „Jeder Tag der Verzögerung ist ein gewonnener Tag“, so Ulrich Berger, der im Gespräch mit den Veranstaltern auf viel Solidarität stößt. „Die Verantwortlichen sind zwar betrübt, weil in der Vorbereitung viel ehrenamtliches Herzblut steckt. Sie zeigen aber auch Verständnis“, so Berger. Vereine, die Fragen zu ihren Veranstaltungen haben, können sich an den Fachbereich Bürgerdienste unter Telefon 05258/507-1193 oder 05258/507-1191 wenden.

Sälzerfest wird vielleicht nachgeholt

Die nächste große Veranstaltung der Stadt wäre das Sälzerfest am Palmsonntag (5. April) und damit verbunden auch der verkaufsoffene Sonntag gewesen. Die Absage sei in Abstimmung mit Salzkotten Marketing und dem Verkehrsverein erfolgt. Berger und der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Dirk Witulski, bedauerten die Absage. Letztlich habe man als Veranstalter aber keine andere Wahl gehabt, da die Gesundheit der Besucher des Stadtfestes im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen müsse, so Ulrich Berger. Möglicherweise werde es einen Ersatztermin geben. Ebenso werden die Sportlerehrung (27. März) sowie auch alle sonstigen von der Stadt im März und April geplanten Veranstaltungen abgesagt oder verschoben.

Das Frühlingskonzert in Verne ist ebenso abgesagt wie der Festakt zum 1 00. Geburtstag des Musikvereins Jugendlust Scharmede an diesem Samstag. Ganz gespannt war Bürgermeister Ulrich Berger auf die Premiere des Theaterstücks „Mächtig viel Theater“ in seinem Heimatort Verlar. Zum 50. Geburtstag des dortigen Theatervereins hatte sich das Team selbst ein Stück rund um Bürgermeister „Uli Taler“ ausgedacht. Sowohl die Premiere am Samstag als auch die weiteren Aufführungen sind gestrichen. Die Karten können am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr im Heimathaus Mantinghausen zurückgegeben werden. Bis in den Juli wollte Berger noch nicht schauen, doch auch die Frage, ob die beiden Konzerte mit Mark Forster an der Dreckburg über die Bühne gehen können, haben die Organisatoren auf dem Schirm. „Ich bin kein Virologe und auch kein Hellseher, doch man muss auch ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren und nicht in Aktionismus verfallen“, so Berger. Mit Forsters Agentur stehe Salzkotten Marketing in Kontakt. „Wir hegen die Hoffnung, dass sich mit der wärmeren Witterung die Ausbreitung weiter verzögert“, so Berger.

Corona ist für den Rathauschef nicht nur mit Blick auf die Veranstaltungen beherrschendes Thema. Gleichzeitig werde mit Hochdruck an Plänen gearbeitet, wie der Verwaltungsbetrieb aufrecht erhalten werden kann, sollten auch städtische Mitarbeiter betroffen sein. Um den Betrieb am Bauhof sowie im Wasser- und Abwasserwerk zu sichern, werde versucht, die Mitarbeiter nicht gemeinsam an einer Stelle arbeiten zu lassen. „Natürlich gibt es noch weitere ganz wichtigere Bereiche, die am Leben gehalten werden müssen wie etwa die Stadtkasse. Wenn Überweisungen für unsere Leistungsbezieher getätigt werden müssen, geht das nicht aus dem Homeoffice“, so Berger, „wir stehen vor ganz großen Herausforderungen, wenn die Schulen am Montag geschlossen werden.“

Am Montag und Dienstag solle noch eine Betreuung angeboten werden, damit Eltern Zeit für die Organisation haben. Schließlich fielen die Großeltern als Risikopersonen aus. Eine Notbetreuung wird ab Mittwoch Eltern angeboten, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen, insbesondere im Gesundheitswesen arbeiten. Auch die Kitas werden ab Montag geschlossen. Eine Notbetreuung ist hier ebenfalls vorgesehen. „Als Familienvater kann ich gut nachvollziehen, welche Herausforderungen diese Entscheidung mit sich bringt. Wir müssen aber gemeinsam alles daran setzen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren“, so Berger.

Nicht gestrichen ist der Sonder-Blutspendentermin des DRK am Ostermontag, da die Versorgung mit Spenderblut unbedingt aufrechterhalten werden müsse. Alles abgesagt hat hingegen die VHS . Im Verbandsgebiet werden vorläufig keine Kurse durchgeführt. Die Sitzungen der politischen Gremien finden bis auf weiteres statt.

„Wir beobachten die Entwicklung der Coronavirus-Epidemie genau. Aktuell werden der Bürgerball am Samstag und das Pastoralfest am Sonntag abgesagt“, berichtete am Freitag Bürens Stadtpressesprecherin Marianne Witt-Stuhr. Öffentliche Führungen in Museen werden ausgesetzt. Bei kleineren Veranstaltungen müsse die Gefährdungslage individuell eingeschätzt werden. Wenn das Ansteckungsrisiko auch mit wenigen hundert Personen hoch sei, müssten Schutzmaßnahmen ergriffen oder auch diese Veranstaltungen abgesagt werden.

„Wie lange der Erlass so bestehen bleibt, können wir nicht einschätzen. Aktuell ist geplant den Wandertag am 3. Mai durchzuführen. Wir tauschen uns eng mit der Touristik-Gemeinschaft und den Wanderführern sowie den Aktiven der Brenkener Dorfgemeinschaft aus“, so Witt-Stuhr.

Schützen können keinen Oberst wählen

Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther hatte bereits am Donnerstag den Rat informiert, dass alle Veranstaltungen im Stadtgebiet abgesagt sind – von der Bürgerversammlung in Haaren bis zum Musikerfest in Helmern . „Wir haben mit allen Vereinen gesprochen und sind zu 100 Prozent auf Verständnis gestoßen“, so Rüther. Der Bürgermeister selbst ist ebenso „Betroffener“. Für das Jahreskonzert in Fürstenberg (28. März) hatte der Musikverein ihn für ein kleines Comeback am Schlagzeug engagiert. Das Konzert soll aber nachgeholt werden. Auch die Schützen werden an diesem Samstag keinen neuen Oberst wählen. Die Generalversammlung des Schützenvereins Bad Wünnenberg fällt aus. Das Waldschwimmbad bleibt zunächst geschlossen und das Reha Medica setzt seine Rehakurs in Haaren bis zum 10. April aus.

In der Stadtverwaltung Bad Wünnenberg wurde ein Krisenstab eingerichtet. Ein Mitarbeiter ist aus dem Standesamt in den Pavillon gezogen, und aus dem Bürgerbüro im Pavillon ein Mitarbeiter ins Rathaus. Sollten Mitarbeiter in einem der Gebäude infiziert werden, sei man dennoch in den verschiedenen Fachbereichen handlungsfähig.

Im Lichtenauer Stadtgebiet steht derzeit das beliebte Gartenfest (30. April bis 3. Mai) auf der Kippe. Mit rund 25.000 Besuchern falle dies unter den Erlass der Landesregierung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, erläutert Ordnungsamtsleiter Friedhelm Weber. Doch für Veranstaltungen bis 999 Teilnehmern gebe es keine konkreten Aussagen. „Wir appellieren daher an alle Vereine, auch kleinere Veranstaltungen auf freiwilliger Basis abzusetzen“, so Weber. Eine Rechtsgrundlage gebe es derzeit dafür nicht. „Unser Ziel ist es aber, keine zusätzlichen Risiken zu schaffen“, so Weber. Der Ordnungsamtsleiter hatte am Freitag viele besorgte Schützenvereine am Telefon. Am 2. Mai geht die Schützenfestsaison im Stadtgebiet mit dem Vogelschießen in Henglarn los. Der Heimatschutzverein Lichtenau sagt das für diesen Samstag geplante Königstreffen ab. Für kommenden Donnerstag ist ein Treffen aller Obristen aus dem Stadtgebiet geplant, um eine stadtweite, besser noch eine kreisweite, Lösung für die Schützenfeste zu finden.