Salzkotten/Bad Wünnenberg/Büren/Lichtenau (WB/sen). In den katholischen Pastoralverbünden Bad Wünnenberg-Lichtenau, Büren und Salzkotten werden vorläufig keine Messen und Wortgottesdienste mehr gefeiert. Empfohlen wird den Gläubigen, an Messfeiern im Fernsehen oder über Internet-Livestreams teilzunehmen. Alle Kirchen werden zum persönlichen Gebet geöffnet. In der St. Nikolaus Pfarrkirche Büren und in Steinhausen sind Anbetungen für alle Betroffenen und Gefährdeten der Corona-Pandemie täglich von 11.30 bis 12 Uhr vorgesehen.

„Mit diesen Maßnahmen zeigen wir uns solidarisch vor allem mit den Menschen, die einem besonderen Risiko unterliegen. Damit schließen wir uns der Einschätzung und den Empfehlungen der zuständigen Behörden an“, teilt Pastor Martin Beisler für den Pastoralverbund Salzkotten mit, „bei Trauerfällen werden wir in Absprache mit den Angehörigen und den Bestattern ein Requiem oder eine Trauerfeier im kleinen Kreis der Familie feiern.“ Ebenso wird in Büren verfahren. Alle Gottesdienste, Gremiensitzungen und Veranstaltungen im Pastoralen Raum werden abgesagt. Die Absage gelte auch für Taufen und Hochzeiten. Wie es um die weiteren Festen im Kirchenjahr und der Erstkommunion bestellt sei, könne noch nicht gesagt werden, teilt Pastor Gede mit. Die hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger stünden weiterhin telefonisch zur Verfügung. „Trotz der Absage der Gottesdienste bleiben unsere Kirchen als Orte des Gebetes geöffnet“, so Gede.

Beerdigungen ohne Seelenamt

Ob Ostern und die Erstkommunion gefeiert werden, will der Pastoralverbund Salzkotten bis zum 20. März entscheiden, falls nicht zuvor nicht kirchliche oder staatliche Regelungen bekannt werden. Die Feier der Firmung hat das Erzbistum bereits ausgesetzt. „Die Pfarrheime unserer Gemeinden werden ebenfalls für alle Veranstaltungen geschlossen. Damit wird auch die Sakramentenvorbereitung der Kinder und Jugendlichen unterbrochen“, so Beisler weiter. Diese Regelung soll gelten, bis es Entscheidungen des Landes, der Bundesrepublik oder des Erzbistums Paderborn gibt.

Im Pastoralen Raum Bad Wünnenberg-Lichtenau zelebrieren die Priester jeden Tag eine nicht öffentliche heilige Messe für die Kranken. Zudem stehen sie für seelsorgliche Gespräche jederzeit zur Verfügung, in Absprache mit den Ärzten zudem für das Sakrament der Krankensalbung. Das hat Markus Jonas, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates St. Antonius Bad Wünnenberg, mitgeteilt.

Die Entscheidung sei nach einer Krisensitzung im Pastoralteam getroffen worden. Vorausgegangen seien Abstimmungsgespräche mit den Bürgermeistern Bad Wünnenbergs und Lichtenaus sowie ein Votum der Vorsitzenden der Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte der 14 Kirchengemeinden. Die Entscheidung sei dem Pastoralteam nicht leicht gefallen, sagte dessen Leiter, Pfarrer Daniel Jardzejewski. Doch viele der Gottesdienstbesucher gehörten zur Risikogruppe. „Wir wollen das Unsrige dazu tun, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen oder zu vermeiden“, so Jardzejewski. Beerdigungen finden im Pastoralen Raum Bad Wünnenberg-Lichtenau ohne Seelenamt statt, Trauerfeiern werden (nach Absprache mit den Kommunen) auf den Friedhöfen stattfinden.

Totengebete in den Kirchen gibt es nicht. Zudem bleiben auch alle Pfarrheime sowie die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und die katholische Bücherei in Bad Wünnenberg geschlossen. „Um als Kirche beieinander zu bleiben, werden in den Kirchen Gebetszettel mit dem Gnadenbild von Kleinenberg ausgelegt“, teilt das Pastoralteam mit, „darin befinden sich Gebete, die wir jeden Tag um 12 Uhr mittags beten möchten – jeder an dem Ort, an dem er sich befindet. So bilden wir ein unsichtbares Netz der Gemeinschaft.“

Der Leiter des Bürener Pastoralverbundes, Pastor Peter Gede, ruft auch zur Gelassenheit auf. „Es ist sehr traurig, dass Menschen an dieser Krankheit sterben. Aber das kann auch bei einer Grippe so sein und Krankheit gehört zum Leben dazu“, so Gede. Dem derzeitigen Druck von außen könne sich aber auch die Kirche nicht entziehen. „Die Gefahr der Infektion ist gegeben. Dementsprechend müssen wir vorsichtig handeln“, so Gede, „aber ich bin gläubig und vertraue auch in dieser Situation darauf, dass Gott uns beisteht.“