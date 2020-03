Soest/Salzkotten (WB/cm). Auf der Erwitter Straße in Geseke-Störmede im Kreis Soest kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer aus Salzkotten tödlich verletzt wurde.

Wie die Polizei Soest mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 14.30 Uhr. Der 22-Jährige befuhr in einem Audi A1 die Bundesstraße 1 in Richtung Erwitte, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er frontal in einen Fiat Ducato eines 49-jährigen aus Salzkotten-Verlar. Der nicht angeschnallte Audifahrer verstarb durch die Wucht des Aufpralls noch in seinem Fahrzeug.

Der Zusammenstoß geschah auf gerader Strecke. Foto: Frederic Fächner Der Zusammenstoß geschah auf gerader Strecke. Foto: Frederic Fächner

Der 49-jährige Fahrer des Fiat wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Metallstangen auf seinem Anhänger durchbohrten durch den abrupten Stopp die Tür zur Ladefläche. Die Erwitter Straße blieb während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ließ die Fahrzeuge sicherstellen und veranlasste ein Unfallgutachten.