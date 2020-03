Dank und Anerkennung gelte in diesen Tagen ganz besonders dem diesjährigen Prinzenpaar Raphaela, der Strahlenden, und Markus, dem Geselligen, Baurichter für ihr Verständnis für diese Entscheidung, heißt es in der am Freitag verbreiteten Pressemitteilung. „Prinzenpaar zu sein, das gibt es nur einmal für jedermann, doch dass dann gerade der wunderschöne Karnevalsumzug im Heimatort ausfällt, wo man als Prinzenpaar vom Prinzenwagen herab ein einmaliges Erlebnis des Feierns im Karneval genießen kann, das ist sehr, sehr schade. Schließlich hat das Paar selbst zusammen mit seinem Elferrat den Prinzenwagen in vielen Stunden dafür präpariert und toll geschmückt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es zwischen den Zeilen und im Kleingedruckten der Statuten des Bundes westfälischer Karneval für solche Situationen doch noch eine Ausnahme, und das Prinzenpaar dürfte noch ein weiteres Mal dabei sein“, so Kürpick.

„Ebenfalls Danke sagen wir unseren vielen Umzugsteilnehmern. Auch diese haben sich lange auf diesen Umzug gefreut und vorbereitet. Kostüme wurden genäht, Wagen gebaut und geschmückt. Wir haben den Umzug verlegen wollen, können ihn aber nun doch nicht durchführen. Hoffentlich habt ihr alle Verständnis, wir würden uns riesig freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder auf euch zählen können“, heißt es abschließend.

Im Februar war der Umzug wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt und kurzerhand in die Halle verlegt worden.