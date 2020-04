Am Montag übergab Maximilian Möllhoff von der Cemex Admixtures GmbH Salzkotten diese Sachspende an Wilfried Nilges, Hauswirtschaftsleiter im Mutterhaus der Franziskanerinnen und im Altenheim St. Clara. „Das Mitarbeiterteam freut sich in dieser Zeit sehr über dieses dringend nötige Hilfsmittel,“ unterstrich Schwester M. Angela.

Vermittelt hatte die Spende Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger. Die Cemex Admixtures GmbH, die eigentlich Produkte der Bauchemie herstellt, hat in der Corona-Krise die Genehmigung erhalten, auch Desinfektionsmittel zu produzieren.