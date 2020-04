Salzkotten (WB). Am Osterwochenende haben unbekannte Täter in Verlar einen Einbruch in den Rohbau eines Einfamilienhauses verübt.

Der Bauherr hatte die Baustelle an der Lippstädter Straße am Samstagabend verschlossen und stellte am Montagvormittag den Einbruch fest. Die Täter hatten einen auf Kipp stehenden Fensterflügel genutzt, um den geschlossenen Fensterteil zu öffnen und in das Haus einzusteigen. Aus dem Rohbau entwendeten die Täter akkubetriebene Baumaschinen und etwas Bargeld.

Mindestens drei Personen

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Tat vermutlich in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht verübt wurde. Die mutmaßlichen Täter, mindestens drei Personen, waren mit einem Auto aus Richtung Lippstadt gekommen und hatten vor dem Haus gehalten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.