Von Marion Neesen

Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger geht daher davon aus, dass die beiden Konzerte im Juli nicht über die Bühne gehen. Obwohl Verlautbarungen zunächst für Irritationen gesorgt hatten. Demnach definiere das Innenministerium Veranstaltungen als Großveranstaltung, wenn die Zahl der zeitgleich erwarteten Besucher ein Drittel der Einwohner der Kommune übersteigt und sich erwartungsgemäß mindestens 5.000 Besucher zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände befinden. „Da wir pro Konzert 4998 Karten verkauft haben, fielen wir nicht unter das Verbot“, so Berger, der eine solche Regelung aber als widersinnig wertet, wenn gleichzeitig Schulklassen nur in Gruppen von 15 Schülern unterrichtet werden dürften. „Wir müssen die genauen Ausführungen des neuen Erlasses erst einmal abwarten. Ich glaube aber nicht, dass die Konzerte im Juli stattfinden können. Die Definition aus dem Innenministerium ist offenbar schon einige Jahre alt und steht nicht in Zusammenhang mit der Coronapandemie“, so Berger. Daher räumt der Bürgermeister auch dem Dinner in Weiß (2000 Gäste) und den Sommerkonzerten „Donnerstags in“ wenig Chancen ein. Die gute Nachricht kann der Salzkottener Bürgermeister den schlechten aber gleich hinterherschicken: „Wir stehen seit drei Wochen in stetigem Kontakt mit dem Management von Mark Forster und stimmen derzeit einen Ersatztermin ab.“ Angepeilt wird ein Datum im Sommer 2021. Auch dann soll es zwei Konzerte geben. Berger empfiehlt also allen Karteninhabern, zunächst einmal abzuwarten.

Für die Salzkottener Einzelhändler sind die neuen Bestimmungen aber nur ein Trostpflaster. Zwar dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern am Montag wieder öffnen. Nach dem bereits „verlorenen“ verkaufsoffenen Sonntag aufgrund der Absage des Sälzerfestes müssen die Geschäfte vermutlich auch am verkaufsoffenen Sonntag Ende August geschlossen bleiben. Denn auch das Hederauenfest wird nach Bergers Einschätzung nicht veranstaltet werden können. „Die verkaufsoffenen Sonntage sind lebenswichtig für unsere Einzelhändler“, weiß Berger, der mit Bedauern auf den Palmsonntag zurückblickt. Bei herrlichsten Wetter wären zum Sälzerfest seiner Ansicht nach sicher 10.000 Besucher in die Innenstadt gekommen.

Der neue Erlass ermöglicht nun fast allen Salzkottener Geschäften eine Wiederöffnung am Montag. Für Berger steht aber noch die Beantwortung der Frage aus, ob größere Geschäfte ihre Verkaufsflächen räumlich verkleinern können. Auch hier will die Verwaltung die genauen Ausführungen zum Erlass aus dem Innenministerium abwarten. Gleichermaßen wird in der Nachbarstadt Büren auf den Erlass gewartet. Das Konzert mit der Band Boss Hoss wird in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden. Ob es ins nächste Jahr verschoben werden kann, ist noch unklar.