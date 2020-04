Obwohl der Rat und der Bauausschuss der Stadt Salzkotten den Antrag begrüßt hätten, sei bisher nur am Oelweg die zulässige Geschwindigkeit an Werktagen in der Zeit von 7 bis 9 Uhr gesenkt worden, teilen die Initiatoren mit. An anderen Stellen sei die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit an den übergeordneten Behörden, die vorab ein Gutachten über die Auswirkung auf den Busverkehr, die Ausrückzeiten der Rettungsdienste und mögliche Verkehrsverlagerungen forderten, gescheitert.

„Busse können an den meisten Stellen sowieso nicht schneller fahren, Rettungsdienste haben Sonderrechte und die neuen Geschwindigkeitsbeschränkungen an der Langen Straße haben auch zu keiner merkbaren Verkehrsverlagerung geführt. Welche Erkenntnisse soll das Gutachten dann generieren?“, fragt sich Britta Dirkes, die regelmäßig den Walkingbus am Oelweg begleitet und dort die schmalen Fußwege, den geringen Abstand der Schüler zur Fahrbahn und die oftmals immer noch hohen Geschwindigkeiten für gefährlich hält.

„Wenn man beim Thema Verkehrssicherheit etwas erreichen will, muss man in erster Linie praktikable Lösungen finden und gemeinsam mit allen Verantwortlichen in eine Richtung wollen. Wenn man sich zu sehr auf die Richtlinien konzentriert, kommt meist nicht viel Sinnvolles dabei herum“, spricht Karl Heinz Frenzel aus Erfahrung als ehemaliger Leiter der Verkehrsbehörde in Heilbronn und Unterstützer des Bürgerantrages. Als Negativbeispiel nennt er die neuen Tempo 30 Abschnitte vor den Schulen, Kitas und Altenheimen in Salzkotten. „Die jeweils kurzen und zeitlich unterschiedlich begrenzten Regelungen führen lediglich zur Vermehrung des Schilderwaldes und überfordern die Aufmerksamkeit und die Akzeptanz bei den Autofahrern“, bemängelt er die jetzige Umsetzung.

Auch bei den Kreuzungen und Querungsstellen zeigt Hendrik Schlune sich enttäuscht: „Wir haben sehr gute Gespräche mit der Verwaltung und Ratsmitgliedern geführt und zahlreiche Vorschläge für einfache Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit besprochen. Umgesetzt wurde bisher leider nur sehr wenig.“ Zwecks Schulwegsicherung habe die Stadt in den vergangenen Jahren den Kreisverkehr am Oelweg/Langebrückenstraße und die Fußgängerbrücke über die Heder gebaut. Mittel für die Schulwegsicherung am Oelweg seien seit 2009 im Haushalt vorgesehen und aktuell mit 700.000 Euro für das Jahr 2021 berücksichtigt. Eine Planung für den Umbau des Oelweges sei bisher nicht vorgestellt worden. Außerdem sei im vergangenen Jahr die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes beschlossen worden, an dem sich Bürger mit Wünschen, Vorschlägen und Kritik über mobilitaet@salzkotten.de beteiligen können.