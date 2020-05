Salzkotten (WB/sen). Knapp einen Monat hatten die Bürgerinnen und Bürger in Salzkotten Zeit, ihre Ideen, Meinungen und Einschätzungen zu Handlungsmöglichkeiten im Klimaschutz einzubringen und der Stadt konkrete Projekte und Anregungen mitzuteilen. Ursprünglich waren dafür zwei Klimawerkstätten im März und April vorgesehen. Diese mussten allerdings aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. So rückt nun die zunächst als ergänzendes Angebot gedachte Online-Befragung in den Mittelpunkt.

Die Bedeutung von Klimaschutz im Alltag, gewünschte zukünftige Schwerpunkte im Klimaschutz der Stadt Salzkotten sowie Projektideen wurden abgefragt. Beteiligt haben sich 363 Personen, wobei die 18- bis 35-Jährigen sowie die 36- bis 49-Jährigen mit jeweils rund 30 Prozent und die 50- bis 65-Jährigen mit 22 Prozent vertreten waren.

Nach Auskunft der Stadt betreffen zahlreiche Vorschläge und Anregungen den Bereich Mobilität; weitere beziehen sich auf regionale Produkte, Konsumverhalten und Bildungsarbeit. Auch die Themen Begrünung und Baumpflanzungen sowie Photovoltaik wurden häufiger genannt. Schwerpunkte im Klimaschutz der Stadt Salzkotten sollten nach Ansicht mehr als der Hälfte der Befragten zukünftig in den Handlungsbereichen Mobilität, Erneuerbare Energien sowie Bildung und Kommunikation liegen. Energieeffizienz und Energiesparen sowie Konsumverhalten und Ernährung sehen über 40 Prozent der Befragten als wichtige zukünftige Handlungsbereiche an. Etwa ein Drittel wertet die Anpassung an die Folgen des Klimawandels als wichtigen Schwerpunkt für die Zukunft.

An der offenen Frage zu Projektideen und Anregungen für mehr Klimaschutz haben sich 100 der 363 Befragten (28 Prozent) beteiligt und insgesamt 179 Vorschläge eingebracht. Hierbei lassen sich wiederum die meisten (71 Vorschläge) dem Handlungsfeld Mobilität zuordnen, wobei zahlreiche Anregungen zum Radverkehr und einem attraktiveren ÖPNV eingingen. Ebenso befassen sich viele Vorschläge mit regionalen Produkten: Insbesondere ein erweitertes Angebot regionaler Lebensmittel mit lokaler Vermarktung und mehr Einkaufsmöglichkeiten, Einsatz bei öffentlichen Veranstaltungen sowie in Bildungseinrichtungen werden angeregt. Zahlreiche Ideen beziehen sich auf mehr naturnahes Grün und Baumpflanzungen, wobei auch Pflanzaktionen mit Kindern vorgeschlagen werden. In weiteren Vorschlägen werden die Förderung des Klimabewusstseins in Schulen sowie Müllsammelprojekte (auch generationenübergreifend) thematisiert. Anregungen für mehr Photovoltaikanlagen gingen mehrfach ein, auch energetische Sanierung und ökologisches Bauen werden angeregt.

Im Dezember hatte der Rat für den Haushalt 2020 zusätzliche 100.000 Euro für Umweltschutzmaßnahmen bereitgestellt.