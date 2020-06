Salzkotten (WB/mba). Nach einem Brand in der Salzkottener Innenstadt in der Nacht zu Freitag ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, sollen sich unbekannte Personen in dem leer stehenden Gebäude an der Lange Straße 24 aufgehalten haben. Die Polizei sucht Zeugen.