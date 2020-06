Unverändert: Der Hotelbetrieb samt reichhaltigem Frühstück bleibt auch künftig in bewährter Form bestehen. Neu dagegen: „Wir bieten ab sofort einen Geschirr- und Besteckverleih an. Wer daheim eine größere Feier plant, kann sich bei uns gern melden”, berichten Alf und Birgit Walz. Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

„Das Öffnungsverbot hat unseren Restaurantbetrieb über Wochen lahmgelegt. Diese Zeit haben wir genutzt, um tatkräftig noch einmal mit ‚Pinsel und Farbe’ frischen Wind in unsere Räumlichkeiten zu bringen. Wir haben aber auch ein neues Konzept für den Restaurantbetrieb erarbeitet”, berichtet Alf Walz, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Birgit das Hotel-Restaurant führt. Seit 1976 hat sich das damalige „Gasthaus Walz” an der Paderborner Straße in den folgenden Jahrzehnten zu einem in der Region bekannten Hotel und Restaurant entwickelt.

" „„Mit dem Konzept ist die Aufgabe des Kegelbahn- und Stammtischbetriebes verbunden.”“ Alf Walz "

Mit der Schließung des Restaurants im täglichen à-la-carte-Geschäft verbunden ist auch die Aufgabe des Kegelbahn- und Stammtischbetriebs. Birgit Walz: „Wir haben alle Kegelclubs, die bei uns teilweise schon seit 40 Jahren regelmäßig kegeln, persönlich darüber informiert, ebenso haben wir auch unsere Stammtische persönlich in Kenntnis gesetzt. Darauf kam es uns besonders an. Wir danken darüber hinaus all unseren Gästen, die unserem Haus ebenfalls teils jahrzehntelang schon die Treue gehalten haben.”

In einem Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT erläutert Alf Walz Einzelheiten zum geänderten Betriebskonzept: „Unsere Räumlichkeiten – Saal, Restaurant und unsere neugestaltete Frühstückslounge – stehen unseren Gästen, sobald es die Corona-Schutzverordnung wieder erlaubt, nur nach Absprache für Feierlichkeiten und Gruppen sowie für Trauerfeiern zur Verfügung. Frühstück/Brunch, Mittag- oder Abendessen – all das geht, allerdings ausschließlich auf Anfrage, gern telefonisch oder per Mail info@hotel-walz.de. Auf unserer Homepage www.hotel-walz.de gibt es weitere Informationen zu Aktionen und kulinarischen Angeboten.”