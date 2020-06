„Es war ein langer und schweißtreibender Weg“, erzählt Michael Käuper, der mit dem Vorstandsteam des Heimatvereins Thüle die Sanierung des in die Jahre gekommenen Glockenbrunnes federführend gestaltet hat.

Anlässlich des Kreisschützenfestes in Thüle wurde im Jahr 1976 die alte Brunnenanlage eingeweiht und ist seither ortsbildprägendes Element und Wahrzeichen des Salzkottener Ortsteils. Doch im Laufe der Jahrzehnte war das Wasserbecken undicht geworden, die Brunnentechnik funktionierte seit einigen Jahren nicht mehr.

Reinhard Kappius ist der Thüler Brunnenmeister und kennt sich mit der erneuerten Technik bestens aus. Foto: Hans Büttner

Mit öffentlichen Mitteln aus Dorferneuerungsprogrammen und von der Stadt Salzkotten, dem Erlös eines vom Heimatverein veranstalteten Open-Air-Kinos im Jahr 2018 sowie dem beachtlichen Eigenanteil in Höhe von 22.000 Euro, der von der Thüler Dorfgemeinschaft durch ein Crowdfunding aufgebracht werden konnte, starteten die umfangreichen Sanierungsarbeiten auf dem Gelände im Herbst des vergangenen Jahres. Die Gesamtkosten wurden mit 105.000 Euro kalkuliert. 65 Prozent der Summe steuern EU-Mittel bei.

Ladestation für E-Bikes

Nicht nur die Brunnenanlage sollte wieder in Gang gesetzt werden. Der gesamte Platz soll künftig zu einem Ort der Begegnung im historischen Dorfmittelpunkt werden. Das Wasserbecken wurde so gestaltet, dass es nun den Charakter eines Dorfteiches mit einem kleinen Bach als Zulauf hat.

Bei der Umgestaltung des Geländes wurde zudem darauf geachtet, dass der Platz auch die jüngsten Dorfbewohner zum Entdecken sowie die Bevölkerung und Gäste zum Verweilen einlädt. Bei der Umsetzung wurde an zahlreiche Sitzgelegenheiten ebenso gedacht, wie an die Möglichkeit, bei einer kurzen Rast sein Elektrofahrrad aufzuladen. Drei Fahrräder können an der Station gleichzeitig geladen werden. Die Ladestation ist die erste, die die Stadt Salzkotten nach dem neuen E-Mobilitätskonzept im gesamten Stadtgebiet aufstellen wird.

Viele ehrenamtliche Helfer

Da die eigentlich geplante große Einweihungsfeier wegen des Coronavirus ausfallen musste, wurde der Brunnen nun im kleinen Kreis seiner Bestimmung übergeben. Vertreter des Heimatvereins richteten ihren besonderen Dank an Josef Simon, der die Brunnenanlage in den vergangenen 40 Jahren ehrenamtlich betreut und gepflegt hat. Michael Käuper schloss auch Ortsvorsteherin Marietheres Strunz, die Vertreter der Stadt sowie der Bezirksregierung Detmold für die enge und kooperative Zusammenarbeit in seine Dankesworte ein.

Weiterer Dank gelte allen Thülern und Spendern sowie allen ehrenamtlichen Helfern, die mit Hand- und Spanndiensten bei den Arbeiten am Brunnen, aber auch direkt an der Glocke dazu beigetragen haben, „dass unser Dorf lebens- und liebenswert bleibt“, sagte Käuper.

„In unserem Dorfmittelpunkt ist ein Ort entstanden, der zur Begegnung, zum Verweilen und, um ein Schwätzchen zu halten, geradezu einlädt. Wir Thüler dürfen stolz sein auf diese gelungene Neugestaltung des Platzes“, freute sich auch Ortsvorsteherin Marie­theres Strunz.