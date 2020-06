„Nur zu gern hätten wir am vergangenen Wochenende unser traditionelles Schützenfest mit allen Schützen, Musikern, Dorfbewohnern und allen Freunden und Gästen aus Nah und Fern gefeiert. Wir Schützenvereine haben aber keine Option: Es stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob man seine Feste und Aktivitäten absagt, denn das wurde vom Land NRW eindeutig geregelt. Das gesundheitliche Wohl jedes Einzelnen hat oberste Priorität! Das gesellschaftliche Leben muss in dieser für uns alle sehr besonderen Situation in den Hintergrund treten.“

Aus Stillstand Kraft schöpfen

Auch wenn sich die Lage bald normalisieren würde, werde das Virus weiterhin präsent sein und zum Alltag gehören. „Wir werden alle lernen müssen, damit zu leben. Und wenn wir im nächsten Jahr zurückblicken, dann besinnen wir uns auf unsere Werte. Vielleicht wird uns bewusst, was uns wichtig ist und was uns gefehlt hat. Nutzen wir den Stillstand in dieser Krisenzeit, um daraus Kraft zu schöpfen, zu reflektieren und uns zu fokussieren: Stillstand ist nicht immer Rückschritt, manchmal ist es Anlauf nehmen“, so Daniels weiter.

Königspaar und Hofstaat verlängern

Der besondere Dank gelte dem Königspaar Lars und Silvia Kailweit samt Hofstaat sowie dem Jungschützenkönig Julian Corazolla, die sich bereit erklärt haben, ihr Amt ein weiteres Jahr auszuüben und die repräsentativen Aufgaben – soweit zulässig und möglich – wahrzunehmen. „Das ist der richtige Weg, unserem Königspaar und Hofstaat sowie unserem Jungschützenkönig mit dem Vogelschießen im Jahr 2021 einen würdigen Abschluss der Regentschaft zu ermöglichen“, sagt Daniels. „Die Zeit wird kommen, in der wir wieder alle gemeinsam unbeschwert feiern können.“

Die Jubelpaare der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft: Ernst Kobes und Marlies Salmen (60 Jahre), Lorenz und Cilli Vonnahme (50 Jahre), Heinrich Beller und Gabriele Meier (40 Jahre), Heiner und Hildegard Knust (25 Jahre).