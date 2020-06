Bürger fordern Tempo 30 auf der B 1

Bereits im Lärmaktionsplan 2018 seien Tempo 30 entlang der Lange Straße und zusätzliche Querungshilfen als Maßnahmen her­ausgearbeitet worden. Bisher sei abschnittsweises und ein zeitlich begrenztes Tempo 30 vor den Altenheimen eingeführt worden, teilen die Initiatoren des Bürgerantrags mit. Weitere Maßnahmen seien nicht umgesetzt worden. Diese Lösung kann Karl Heinz Frenzel, ehemaliger Leiter der Verkehrsbehörde in Heilbronn und Salzkotter Bürger, nicht überzeugen: „Um beim Lärmschutz etwas zu erreichen, müssen Geschwindigkeiten gesenkt und der Verkehrsfluss verstetigt werden. Die jetzige Lösung kann da sogar das Gegenteil bewirken. Außerdem gehört zu Tempo 30 auch eine entsprechende Straßenraumgestaltung, die an der B 1/Langen Straße bisher nicht gegeben ist.“

„Die Verkehrsbelastung in Kombination mit nicht mehr zeitgemäßer Straßenraumgestaltung führen zu einer schlechten Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Bei weniger als einem Meter Fußwegbreite an Engstellen, braucht man sich nicht zu wundern, wenn Menschen die Stadt meiden. Ein entspannter Spaziergang für zwei Fußgänger nebeneinander ist nicht möglich“, meint, Hendrik Schlune, der den Antrag unterstützt. Sich begegnende Fußgänger müssten auf den Radweg ausweichen. Gleichzeitig lade eine überdimensionierte Fahrbahnbreite von 5,30 Meter den Schwerlastverkehr ein und führe zu unangemessenen Geschwindigkeiten zu den Nebenzeiten. „Durch Verlagerung des Radverkehrs auf die jetzige Fahrbahn und zusätzliche Querungsstellen könnte man die Geschwindigkeiten reduzieren, den Verkehrsfluss verstetigen und Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern reduzieren. Durch mehr Grün ließe sich der Wärmestau im Sommer reduzieren und die Feinstaubbelastung senken“, schlägt Schlune vor.