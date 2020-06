Ein-Euro-Ticket für Busse in Warteschleife

„Wir wissen nicht, was das wirklich kosten wird, welche Zielgruppen angesprochen werden sollen und welche Effekte das haben wird“, sagte am Freitag Verbandsvorsteher Dr. Ulrich Conradi gegenüber dieser Zeitung Die Versammlung habe betont, dass sie nicht nur die Sicht der Stadt Salzkotten, sondern den gesamten Raum im Blick haben müsse.

Salzkottener Rat hatte das Ein-Euro-Ticket im Stadtgebiet befürwortet

Bereits im vergangenen September hatte der Salzkottener Rat das Ein-Euro-Ticket im Stadtgebiet befürwortet und 25.000 Euro Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um dem Busunternehmer das Defizit auszugleichen . Hintergrund ist, dass die zwar attraktive Alpaka-Stadtbuslinie ein gutes Angebot mache, den Bürgern aber offenbar zu teuer ist. Weitere Städte im Kreis Paderborn schlossen sich der Idee an. Nachdem rechtliche Bedenken per Gutachten ausgeräumt waren, stand das Thema am Donnerstag auf der Tagesordnung der Verbandsversammlung in Bad Driburg.

Das Heil sei nicht in Billigtickets zu finden, gab Conradi die Befürchtungen der Versammlung wieder, mit Sondertarifen könne das Gesamttarifsystem gesprengt werden. Zudem gebe es mit dem Schülerticket, dem Jobticket, dem Sozialticket und dem Ticket 60+ bereits gute Angebote. Diese Abo-Kunden könnten verloren gehen.

„Wenn man an einer Stellschraube dreht, hat das immer Auswirkungen auf das Gesamtsystem“, so Conradi. Gleichzeitig sei auch dem Klima nicht geholfen, wenn Radfahrer und Fußgänger die Zielgruppe seien. Experten rieten allesamt von einem Billigticket ab, sagte Conradi. Vielmehr gelte es, den ÖPNV in Gänze zu stärken. „Die Rechnung wird schließlich aus den Haushalten aller Verbandsstädte zu zahlen sein, deshalb sind wir vorsichtig und möchten die Auswirkungen genau untersucht wissen“, so der Verbandsvorsteher.

Conradi verwies außerdem mit dem E-Ticketing auf ein neues Projekt des NPH. Eine App soll dabei ermöglichen, den Fahrschein per Handy zu kaufen, wobei nach gefahrenen Kilometern abgerechnet werden soll.

Bürgermeister Berger will System so einfach wie möglich machen

Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger (CDU) hätte sich zwar gewünscht, mit dem Ein-Euro-Ticket zeitnah starten zu können, sieht das als Pilotprojekt gedachte Vorhaben gleichzeitig aber noch nicht als gescheitert an. Die Zielgruppe seien nicht unbedingt Radfahrer, Fußgänger oder Abo-Kunden, sondern diejenigen, die gar nicht mit dem Bus fahren. „Wir sehen, dass in den Stadtbussen noch Platz ist, gleichzeitig aber zum Beispiel Senioren von ihren Angehören zum Arzt gefahren werden, weil ihnen der Bus zu teuer ist“, sagte Berger.

Der Preis sei offenbar eine Hemmschwelle. Für solche Fahrten werde auch keine Zehnerkarte gekauft. „Wir wollen das System so einfach wie möglich machen“, sieht der Salzkottener Bürgermeister wenig Verwaltungsaufwand bei einem einfachen Preis von einem Euro. Das Defizit von 25.000 pro Jahr habe die BVO berechnet, der NPH rechne mit 36.000. Auch das wäre Salzkotten bereit zu zahlen. „Ich glaube nicht, dass dieses Pilotprojekt das Gleichgewicht des Gesamtsystems ins Wanken bringt. Einfach mal machen und ausprobieren“, meint Berger.

CDU wünscht sich mehr Mut bei Einführung des Tickets

Auch Annette Stracke (CDU) bedauert, dass das Ein-Euro-Ticket noch nicht starten kann. „Die Nutzergruppe ist für uns klar. Wir wollen gerade auch die Menschen erreichen, die kein Abo haben“, weist Stracke darauf hin, dass es auch viele Leute gebe, für die keines der vergünstigten Tickets in Frage komme. „Wir sind enttäuscht, dass man das Projekt noch nicht einmal in einer Kommune wagt“, sagt sie für die CDU, die in Salzkotten die Einführung des Ein-Euro-Tickets beantragt hatte. Die Hoffnung auf das Ein-Euro-Ticket sei aber noch da.

Einen Termin, wann erneut über diesen Sondertarif gesprochen werden kann, gibt es noch nicht.