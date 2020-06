„Wir möchten die Vorurteile abbauen“

Tolle Fotos seien von den Jungbäuerinnen und -bauern gemacht worden. „Die Bilder spiegeln die wirkliche Landwirtschaft wieder“, so Bauernpräsident und Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Paderborn, Hubertus Beringmeier. „Sie präsentieren die Vielfalt des grünen Berufszweiges. Ich freue mich, dass mit Thomas Werning aus Salzkotten-Scharmede ein Gewinner aus dem Kreis Paderborn dabei ist.“ Insgesamt acht Fotos sind gekürt und neben den ersten drei Siegerplätzen Sonderpreise vergeben worden. Gewinner des ersten Preises ist Henning Baumann aus Bielefeld, der zweite Preises geht an Janek Güthoff aus Beverungen. Der dritte Preisträger ist Henrik Südmeyer aus Bad Oeynhausen.

Bilder sollen für Werbung auf Bussen zum Einsatz kommen

Die Bilder zeigen die Junglandwirte und –landwirtinnen mit ihren Rindern, Kühen, auf dem Acker oder wie seit Generationen nachhaltig gewirtschaftet wird. Die Fotos wird der Berufsstand in vielfältiger Weise einsetzten, offline zum Beispiel für Großplakate, Aufkleber, Postkarten oder Rezeptkarten. Außerdem kommen sie wieder für die neue Werbung auf Bussen in der Region zum Einsatz. Online finden sie Verwendung in den sozialen Medien bei Whatsapp, Facebook oder Insta­gram.

„Wir wollen die Landwirtschaft in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken“, so der Bauernpräsident. Beringmeier unterstrich, wie wichtig es sei, den grünen Berufszweig der Bevölkerung zu erklären. „Wie wollen sichtbar machen, wer unser Essen auf dem Tisch bringt, und das online und offline“, erklärt der Vorsitzende.

„Versorgung mit regionalen Lebensmitteln wieder schätzen gelernt“

Die Menschen hätten in der Corona-Krise die Vorteile, die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln, kennen und schätzen gelernt. „Wir Landwirte hoffen, dass sich auch über die Corona-Krise hinaus die Bedeutung und Wertschätzung der heimischen Versorgung mit Lebensmitteln dauerhaft bei den Menschen verankert“, sagte Beringmeier und appellierte, dass die Politik erkennen müsse, wie wichtig die hiesige Landwirtschaft sei und das bei ihrem Handeln berücksichtigen müsse.

Dem Preisträger Thomas Werning ist es ganz wichtig, aufzuklären: „Wir möchten zeigen wie Landwirtschaft funktioniert. Wir möchten die Vorurteile, die einfach aus Unwissenheit über unseren Beruf und die Landwirtschaft im Allgemeinen bestehen, abbauen.“ Er habe Verständnis, dass mit zunehmender Entfernung von der Landwirtschaft, der Erzeugung und der Herstellung der Lebensmittel Verbraucher dieses Wissen nicht mehr unbedingt präsent hätten.

„Wir wollen den grünen Berufszweig offen und nahbar zeigen und verdeutlichen: Wir wollen den Dialog mit der Gesellschaft“, unterstreicht Werning.