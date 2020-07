Emilia ist das 500. Baby im St. Josefs

Da Mutter Nicole sich für eine ambulante Geburt entschied, ist die junge Familie bereits wieder in ihren eigenen vier Wänden vereint. „Das Angebot der ambulanten Geburt unterstützen wir bei uns gern. Der Unterschied zu einer Klinik-Geburt ist, dass Mutter und Kind schon nach wenigen Stunden wieder in ihre vertraute Umgebung zurückkehren können - vorausgesetzt, beide sind wohl auf“, erklärt Christine Schmücker, leitende Oberärztin der Geburtshilfe. So musste Schwester Emily nicht lange auf die Ankunft ihres Geschwisterchens warten. Die „große“ Schwester kam ebenfalls im St.-Josefs-Krankenhaus zur Welt.

Das gesamte Geburtshilfe-Team freut sich immer besonders darüber, wenn sich werdende Mütter wiederholt für das St. Josefs entscheiden: „Wir danken allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen. Das Team setzt alles daran, für Familien in jeder Situation vor, während und nach der Geburt eine große Stütze zu sein“, so auch die Hebammensprecherin Karina Brüggemeier.

Hier geht’s übrigens zu den Top Ten der beliebtesten Vornamen.