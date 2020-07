Erst anmelden – dann spenden

„Wir wissen nicht, wie das angenommen wird und ob die Anmeldung für die Spender eine Hemmschwelle ist. Aber eigentlich sorgt die vorherige Anmeldung für eine Verbesserung im Ablauf. Denn so können wir Wartezeiten vermeiden“, sagt Petra Schmidt-Broccucci. Der Blutspendedienst West des DRK hatte die Einführung einer Terminvergabe sowieso für Ende des Jahres geplant. Vor dem Hintergrund der Coronakrise sei diese nun vorgezogen worden.

Zahl der Spender ist zurückgegangen

„Wir wollen vermeiden, dass die Spender unnötig lange in einer Schlange warten müssen oder sich in den Räumlichkeiten begegnen“, erklärt Petra Schmidt-Broccucci. Dabei erinnert sie an den Sondertermin zu Ostern in Salzkotten. Schmidt-Broccucci: „Zu Anfang der Pandemie war die Spendenbereitschaft sehr groß. Da mussten wir sogar Leute abweisen.“ Das soll nicht wieder passieren. Denn jede Spende sei wichtig. Bis zu 200 Spender, rund 50 mehr als üblich, kamen im Frühjahr zu den Terminen. Die Leiterin des Blutspendedienstes bedauert jedoch, dass die Zahl der Spender nun zurückgegangen sei. Ebenso müssten Termine im mobilen Blutspendewagen wie etwa in Verne abgesagt werden, weil darin der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Die Sommerferien erschwerten zusätzlich die Situation.

Bedenken hinsichtlich einer Ansteckung mit dem Coronavirus müssten Blutspender nicht haben. „Vermutlich kann man sich beim Einkaufen eher anstecken als beim Blutspenden“, verweist Petra Schmidt-Broccucci auf die peniblen Hygienemaßnahmen. Wer eine höhere Körpertemperatur als 37,5 Grad habe, werde erst gar nicht ins Gebäude gelassen und wieder nach Hause geschickt. Fieber werde schon direkt im Eingangsbereich gemessen. Mund-Nasen-Masken sowie Desinfektionsmittel seien selbstverständlich. „Mein Gefühl ist, dass insbesondere ältere Menschen derzeit Angst vor einer Ansteckung haben und daher von einer Blutspende absehen“, sagt Petra Schmidt-Broccucci, die inzwischen seit 40 Jahren im Blutspendedienst tätig ist.

Arbeit ist fast zum Erliegen gekommen

Die Arbeit beim DRK sei seit März so gut wie zum Erliegen gekommen. Lediglich Kleidersammlung und Blutspendedienst würden noch angeboten.

Helfen konnten die Salzkottener Rotkreuzler im Kreis Gütersloh nach dem Coronaausbruch bei Tönnies. „Vier Tage waren vier Helfer bei den mobilen Probeentnahmen im Einsatz und danach verteilten neun Helfer sieben Tage Lebens- und Hilfsmittel an Familien, die in Quarantäne waren. Ich war erfreut über die überragende uneigennützige Hilfsbereitschaft für Menschen in Notlage“, berichtet DRK-Vorsitzender Dieter Jagiella.

Krabbelgruppen, Erste-Hilfe-Kurse und insbesondere auch Fort- und Weiterbildungen für die DRK-Leute gebe es hingegen seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr. „Glücklicherweise hatten wir keine Sanitäter mehr in der Ausbildung, drei waren so gerade noch fertig geworden. Allerdings brauchen die Sanitäter 20 Schulungsstunden jährlich“, sagt Petra Schmidt-Broccucci. Auch Führerscheinbewerber bekämen die Einschränkungen zu spüren. Denn ohne Erste-Hilfe-Kursus kein Führerschein. Gleichzeitig fehlten entsprechende Ausbilder. „Diese sind teilweis im Sanitätsdienst eingesetzt und können keine anderen Aufgaben übernehmen“, berichtet Dieter Jagiella.

Und nicht zuletzt vermissten die freiwilligen Helfer des DRK auch ihre Einsätze. Seit der Absage der Feste und Veranstaltungen hätten die DRKler vor Ort keine Sanitätsdienste mehr absolviert. Vielleicht werde die Hilfe der Rotkreuzler zum Martinimarkt gebraucht. „Normalerweise ist der Martinimarkt unser letzter Termin im Jahr zur Absicherung von Festen. Vielleicht wird es in diesem Jahr unser erster sein, wenn das Fest denn stattfindet“, so Schmidt-Broccucci. Problematisch sieht sie auch den Preissturz auf dem Altkleidermarkt. 15 aktive Senioren der Altkleidersammlung haben die Container die ganze Zeit über entleert. Dabei sind sie wegen der Kontaktbeschränkungen zu zweit im DRK-Bulli und mit einem weiteren Helfer im privaten Pkw zu den Standorten gefahren.

Preise auf Altkleidermarkt gefallen

„Die Preise sind ins Unendliche gefallen: Wir werden in diesem Jahr wohl nur die Hälfte der Einnahmen aus den Vorjahren haben. Aber mit den Erlösen aus den Altkleidern finanzieren wir unsere Arbeit und Ausrüstung. Und gerade jetzt ist uns ein Container gestohlen worden“, sagt Petra Schmidt-Broccucci.

Rund 100 aktive Helfer zählt das DRK in Salzkotten. „Nach den Sommerferien wollen wir im Sozialbereich zunächst unter Hygieneauflagen mit unseren Sportkursen wieder starten. Für die Krabbelgruppen und die Seniorenarbeit gibt es zum derzeitigen Coronastand noch keine verantwortlichen Möglichkeiten“, bedauert der Vorsitzende Dieter Jagiella.

Zur Blutspende am Mittwoch in Oberntudorf hoffen die DRK-Helfer, dass viele Spender die Möglichkeit der Anmeldung nutzen. Über die Terminvergabe werde ein zügiger Ablauf ermöglicht. „Wir hoffen, damit noch mehr Spender zu erreichen, weil sie für die Blutspende nicht mehr so viel Zeit aufbringen müssen“, sagt Schmidt-Broccucci.

Und noch etwas wird anders sein: Petra Schmidt-Broccucci bedauert, dass die gemeinsame Stärkung bei einem kleinen Imbiss nach der guten Tat nicht möglich ist. Als Ersatz haben die Rotkreuzler jedoch etliche Lunchpakete gepackt, die sie den Spendern mit auf den Nachhauseweg geben werden.