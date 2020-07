Damit’s bald qualmt und stinkt

Ein sportlicher Zeitplan, doch der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Ludwig Bewermeier, und Bauleiter Michael Horstknepper sind gelassen. „Wir liegen genau im Plan, und alle Möbel wurden bereits geliefert“, sagt Horstknepper. Insgesamt werden in zwei Bauabschnitten 1,4 Millionen Euro investiert.

Im Foyer des Schulgebäudes an der Upsprunger Straße hängen an einer Stellwand der Grundriss und der Bauzeitenplan. Daran müssen die Handwerker jeden Morgen vorbei und wissen, was zu tun ist. „Die verschiedenen Gewerke müssen hier Hand in Hand arbeiten, sonst gerät alles ins Stocken. Teilweise sind bis zu acht Gewerke gleichzeitig vor Ort“, sagt Michael Horstknepper.

Die Arbeiten haben Mitte Juni begonnen. Knapp 500 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss mussten zunächst kernsaniert werden. „Der Bereich ist gewissermaßen in den Zustand eines Rohbaus zurückversetzt worden“, erläutert Ludwig Bewermeier. Auf Überraschungen waren die Handwerker gefasst. Denn der Schulkomplex, in dem bis 2012 die Haupt- und Realschule untergebracht waren, ist inzwischen 44 Jahre alt. Die neuen naturwissenschaftlichen Räume entstehen nun in der so genannten Schulstraße zwischen den ehemaligen Schulen.

Vier mobile Versuchsstationen

Sie alle bekommen eine komplett neue Infrastruktur mit den notwendigen Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Datenübertragung. Die Räume erführen eine deutliche technische und somit auch pädagogische Aufwertung, so Bewermeier. Die Technik für Unterrichtsversuche im Bereich Biologie und Chemie wird unter der Decke installiert. Bei Bedarf kann sie zu den Arbeitsplätzen heruntergelassen werden. Wird sie nicht gebraucht, können die Klassenräume somit multifunktional, etwa für Klausuren oder Vorträge, genutzt werden.

Weiterhin stehen vier mobile geschlossene Apparate zur Verfügung, in denen hinter Sicherheitsglas Versuche mit Gas oder Rauchentwicklung demonstriert werden können. Dafür gruppieren sich die Schüler rund um den Versuchsapparat, um die Abläufe aus nächster Nähe zu beobachten. „Es zahlt sich jetzt aus, dass wir schon im März die Aufträge vergeben konnten. Denn in Deutschland gibt es überhaupt nur drei Firmen, die Biologie-, Physik- und Chemieräume ausstatten“, sagt Bauleiter Michael Horstknepper. Bereits in wenigen Tagen, am 3. August, sollen die Unterrichtsräume eingerichtet werden.

Insgesamt 11,3 Millionen Euro investiert

Im zweiten Bauabschnitt werden im nächsten Jahr dann zwei weitere Chemieräume, ein Physikraum und ein Sammlungsraum hergerichtet, so dass auf 1000 Quadratmetern acht Unterrichtsräume sowie vier Sammlungsräume zur Verfügung stehen werden.

„Damit wird die bauliche Entwicklung an der Gesamtschule zunächst abgeschlossen sein“, sagt Ludwig Bewermeier. Mit dem Bau der Mensa, des Oberstufengebäudes, dem Selbstlernzentrum, dem Busbahnhof und der Schulhofgestaltung sind seit 2012 insgesamt 11,3 Millionen Euro in die Gesamtschule investiert worden. Für die anstehende Sanierung des Heder­auenstadions wird noch einmal rund eine Million folgen. Im neuen Schuljahr werden 1041 Schüler an der Gesamtschule unterrichtet. Im nächsten Jahr werden erstmals Schüler ihr Abitur in Salzkotten absolvieren.