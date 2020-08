Salzkotten (WB). Bei einem Alleinunfall in Salzkotten haben sich am Montagabend zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-jährige Fahrer eines Fiats war mit einer 16-jährigen Beifahrerin gegen 19.58 Uhr auf der Stadtteiche in Richtung der Straße Klein-Verne unterwegs.

Von Westfalen-Blatt