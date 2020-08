Das hat am Donnerstagabend Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger auf WV-Nachfrage bestätigt. Betroffen sei demnach der zwölfte Jahrgang der Q 1. Die Oberstufenschüler sind an der Gesamtschule in Salzkotten in einem separaten Gebäude untergebracht. Alle Schüler und Lehrer, die relativ nahen Kontakt zu dem Infizierten hatten, wurden nach Hause geschickt. Davon betroffen seien neben den Schülern der Jahrgangsstufe 12 vier Lehrer. Die Gesamtschule könne den Schülern weiterhin Unterricht – in digitaler Form – anbieten. Die häusliche Quarantäne gelte zunächst bis zum 4. September, heißt es nach Informationen von Radio Hochstift.

Auch am Gymnasium und an der Sertünerschule in Paderborn-Schloß Neuhaus und in einem Kindergarten in Bad Wünnenberg gibt es jeweils einen Corona-Fall. Der Kreis Paderborn war am Donnerstagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.