AfD-Kandidat will Stadt vor „Überfremdung schützen“

Herr Koch, welches Thema würden Sie im Fall ihrer Wahl zum Salzkottener Bürgermeister zuerst angehen?

Günter Koch: Ein besonderes Anliegen von mir ist eine Willkommenskultur für eigene Kinder. Diese dürfen nicht schlechter gestellt werden als andere. Deshalb fordere ich den Wegfall aller Kosten für Bildung und Betreuung für Kinder in der Stadt und damit eine Gleichstellung der schon länger hier Lebenden mit den noch nicht so lange hier Lebenden, bei denen die Gebühren über den Umweg Sozialamt und Jobcenter steuerfinanziert werden. Weitere Ausweisung von Baugebieten für junge Familien und die Abschaffung von Anliegerkosten stehen bei mir ebenfalls ganz vorne.

Wie würden Sie von der Corona-Krise besonders betroffene Unternehmen und Privatpersonen unterstützen?

Koch: Größere Unternehmen werden durch staatliche Hilfsprogramme und die Möglichkeit der Kurzarbeit für Mitarbeiter in der Regel unterstützt. Zu leiden haben Klein- und Einzelunternehmer sowie Teile des Einzelhandels. Die Corona-Krise hat die schon vorher bestehenden Probleme, was den Einzelhandel mit dem Onlinehandel betrifft, verstärkt. Deshalb muss das Sterben der Innenstadt verhindert werden. Das jetzige Einzelhandelskonzept ist zu überarbeiten, der Individualverkehr in der Stadt darf nicht weiter eingeschränkt werden, ein verkaufsoffener Sonntag im Monat ist einzuführen. Der Gastronomie und Eventunternehmen muss wieder die Möglichkeit eröffnet werden, Geld zu verdienen. Dazu ist die Corona-Schutzverordnung entsprechend zu gestalten. So werden betroffene Privatpersonen, von denen viele einen Minijob hatten, wieder in Arbeit gebracht.

In Salzkotten leben viele ältere Menschen, auch in Alten- und Pflegeheimen. Was ließe sich für diese Bevölkerungsgruppe tun?

Koch: Zuerst möchte ich betonen, dass für unsere älteren Mitbürger schon das bestmögliche getan wird. Und das ist gut und richtig. Salzkotten ist eine lebens- und liebenswerte Stadt. Durch das Krankenhaus mit seiner Geriatrie und Frührehabilitationsabteilung und die vielen Fach- und Allgemeinärzte ist eine gute Gesundheitsbetreuung gewährleistet. Das grüne Salzkotten lädt zu Spaziergängen ein. Einkaufsmöglichkeiten sind meistens fußläufig zu erreichen. Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße wird sich die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erheblich verbessern.

Welche Impulse wollen Sie in den Dörfern setzen?

Koch: Die Qualität des Dorflebens ist abhängig von der Verbindung zur nächsten Stadt und deren Versorgungseinrichtungen. Die bestehenden Verbindungen des ÖPNV werden offensichtlich nicht angenommen. Nach eigenen Beobachtungen fahren samstags von zehn Bussen sieben bis acht außer dem Fahrer leer, in den restlichen sitzen ein bis zwei Fahrgäste. Das ist nicht klimafreundlich und Geldverschwendung. Zur Verbesserung des ÖPNV fordere ich, mobile Alternativen wie Bürgerbusse und Ruftaxen zu unterstützen. Bestehende Grundschulen müssen gestärkt, Kinderbetreuung im Dorf möglich sein. Das Vereinsleben und damit Freizeitangebote gerade für junge Leute muss gestärkt werden.

Warum sollen die Wähler Ihnen am 13. September ihre Stimme geben?

Koch : Als Wertkonservativer stehe ich zuerst für den Erhalt unserer Heimat und Umwelt als unser aller Lebensgrundlage ein. Das beinhaltet auch den Schutz unserer Stadt vor Überfremdung. Ich bin in den 60er und 70er sozialisiert. In diesem Sinn möchte ich Salzkotten später an unsere Kinder und Enkelkinder übergeben. Den eingeschlagenen wirtschaft­lichen Weg gilt es fortzuführen.

