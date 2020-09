Offene Sonntage nicht möglich

Salzkotten (WB/sen). Verkaufsoffenen Sonntage wird es in diesem Jahr in Salzkotten wohl nicht geben. Zumindest nicht im September und November. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Salzkottener Stadtrates deutlich. Der Verein Salzkotten Marketing hatte noch einmal einen Anlauf gestartet, den ortsansässigen Einzelhändlern nach dem Ausfall des Sälzerfestes und des Hederauenfestes verkaufsoffene Sonntage am 20. September und 8. November zu ermöglichen. Der Tagesordnungspunkt wurde jedoch einstimmig von der Tagesordnung abgesetzt.

Von Westfalen-Blatt