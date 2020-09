Motorradfahrer fährt auf Wohnwagen auf

44-Jähriger in Richtung Salzkotten in Graben gestürzt

Salzkotten (WB). Bei einem Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße in Salzkotten hat ein Motorradfahrer am späten Sonntagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Der 44-Jährige war gegen 17.05 Uhr von der L776 kommend in Richtung Salzkotten unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er auf ein Wohnwagengespann auf, dass vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste.