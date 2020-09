Nach der Demonstration hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, mit Katta von Fridays for Future Paderborn und Georg Kurz (Bündnis Grün Berlin) über das Thema Rad zu diskutieren, auch in Hinblick auf die Klimapolitik. „Das Bündnis Grün Salzkotten hat die Fahrraddemonstration tatkräftig unterstützt. Alleine hätte ich das nicht geschafft.

Auch Ulrich Möhl, Organisator der Kidical Mass Paderborn hat sich Zeit genommen und mich telefonisch beraten“, bedankt sich Nicole Ludwig. Jonas Hinder (10) sagte zum Abschluss: „Ich hab mich so frei gefühlt, dass ich so mitten auf der Straße und in der Gruppe fahren konnte.” Auch andere Teilnehmer schwärmten vom Gefühl, als Radfahrer mal Vorfahrt zu haben und die Stadt aus einer anderen Perspektive zu sehen.