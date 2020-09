Nächstes Projekt ist ein Hühnerstall

In Salzkotten geht es rund. Vier Mal dreht sich der Autofahrer in einem Kreisverkehr, wenn er die Sälzerstadt auf der B 1 durchquert. Eine spürbare Spur im Gesicht der Stadt. Herr Bewermeier, Sie haben als Bauamtsleiter den Verkehr auf Salzkottens Straßen in die Runde geschickt. Wie kam es zur Strategie „weg von der Kreuzung“?

Ludwig Bewermeier: Ich kannte eigentlich nur den Kreisverkehr am Westerntor in Paderborn. Durch den bin ich als Kind ganz oft mit meinen Eltern gefahren. Auf Fuerteventura bin ich dann das erste Mal selbst durch einen Kreisverkehr gefahren. Tja, wir haben das damals an der Dr.-Krismann-Straße einfach mal ausprobiert. Da fuhren die Autos zu schnell und es passierten viele Unfälle. So konnten wir das Tempo rausnehmen. Das hat so gut geklappt, dass wir den nächsten an der Geseker Straße/Im Eichfeld gebaut haben. An der Verner Straße bei der B1-Sanierung mussten wir uns allerdings gegen das Landesstraßenbauamt durchsetzen – unter der Maßgabe, dass wir die Verantwortung übernehmen. Schließlich haben wir es hinbekommen, mit den Kreisverkehren die Lange Straße zurückzubauen und die Einbahnstraßenregelung einzuführen. Wir haben Bäume und Beete in die Straße gesetzt, und ich bin der Meinung, wir haben dort Atmosphäre geschaffen.

Auch sonst tragen die Straßen im Stadtgebiet ihre Handschrift. Haben Sie früher gern mit Matchboxautos gespielt, oder woher kommt Ihr Faible für den Straßenbau?

Bewermeier: Als ich groß geworden bin, gab es bei uns noch gar keine Matchboxautos. Aber ich hatte ein Kettcar, das war etwas ganz Besonderes. Damit haben wir die Wege befahren, die damals aber nicht so gut waren wie heute. Und so ein glatter Belag... das ist schon was Feines. Heute versuchen wir mit dem Straßenbau und der Begrünung, Atmosphäre in die Siedlungsgebiete zu bekommen. In den Baugebieten Behne und Papenbrede haben wir ein Sackgassensystem entwickelt. Am Ende der Straße ist dann immer Platz für eine Festivität, ein Straßenfest. Das beflügelt die Nachbarschaft, und das freut auch den Planer.

Regionalpläne, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne: Einem Laien fällt es schwer, mehr als Striche auf dem Papier zu erkennen. Dabei sind die Pläne Wegweiser dafür, wie die Einwohner einer Stadt künftig leben werden. Können Sie schon auf dem Papier erkennen, ob sich die Menschen später in Ihrem Umfeld wohlfühlen werden?

Bewermeier: Wenn man das öfter macht und ein Baugebiet konzipiert, bekommt man schon ein Gefühl dafür. Und das Ziel ist ja, dass Leute, die sich ein Grundstück bei der Stadt kaufen, am Ende zufrieden sind. Zum ersten Mal haben wir an der Behne konkret die Komponenten Freizeit, Spielplätze, Renaturierung, Spazierwege und Stichstraßen berücksichtigt und umgesetzt. Wir sind froh, dass wir das alles selber machen können. Denn wir machen es für die Heimat und da geht man mit einem ganz anderen Elan an die Sache. Und letztendlich sind wir ja auch Dienstleister.

Welche Pläne haben Ihnen am meisten Kopfschmerzen bereitet?

Bewermeier: Das schwierigste, was ich in meinem Beruf erlebt habe, war die Flächennutzungsplanänderung für die Windkraft. Das ist einfach ein Thema, das können Sie vom gesetzlichen Rahmen her sowieso nicht richtig machen. Gleichzeitig ist es auch schwierig, den Anliegern gerecht zu werden. Sie schaffen es einfach nicht, alle Interessen zu kanalisieren und auf den Punkt zu bringen. Das ist schon schlimm. Wenn Sie dann in eine Bürgerversammlung gehen, müssen Sie sich ganz warm anziehen. Der ganze Planungsprozess hat vier Jahre gedauert. Und auch wir werden den Flächennutzungsplan irgendwann wieder anpassen müssen.

Woran denken Sie, wenn Sie morgens ein Glas Wasser trinken?

Bewermeier: Ich weiß, wie gut unser Wasser ist, ich weiß, wo es herkommt und ich weiß, dass wir keine Chemikalien zugeben. Bei uns zuhause wird das Leitungswasser mit Kohlensäure angereichert und das trinken wir auch. Wir schleppen keine Kisten und geben vielleicht noch viel Geld für etwas aus, das wir sowieso haben.

Aber an die Carixanlage denken Sie schon bei manchem Schluck.

Bewermeier: Ich freue mich natürlich darüber, dass die Carixanlage den gewünschten Effekt erzielt. Kalkhaltiges Wasser war in Salzkotten immer ein Thema. Zehn Jahre haben wir den Markt beobachtet. Wenn man so etwas baut, für ein Lebensmittel, dann bekommen das 25.000 Menschen hier in Salzkotten. Und dann muss es hundertprozentig sein. Was wir uns zunächst angesehen haben, waren Wasserfabriken, in denen man Chemikalien zusetzte. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das Carixverfahren haben wir über eine Bachelorarbeit kennengelernt und es drei Jahre in Windesheim beobachtet, bevor wir uns zum Bau entschlossen haben. Und es hat funktioniert. Der Kalkgehalt konnte halbiert werden. Man muss die Kaffeemaschinen zwar weiterhin entkalken, aber nicht mehr so oft. Steril machen können wir das Wasser nicht, und ein bisschen Kalk braucht der Körper ja auch.

Was löst der Begriff Fittings in Ihnen aus?

Bewermeier: Da graust es mir. Das war ein unschönes Kapitel. Als die Leute uns die kaputten Fittings auf den Tisch gelegt haben, konnten wir uns das gar nicht erklären. Als wir dann zu den Leuten hingefahren sind, die den Wasserschaden hatten, da ist mir Angst und Bange geworden. Wenn Sie ein Holzständerwerk haben, und ein Fitting ist kaputt, dann quillt Ihnen die ganze Wand auseinander. Eigentlich schlafe ich ja immer gut, aber dieses Thema war schlimm und hat schlaflose Nächte gekostet. Wir mussten unbedingt herausfinden, woran das liegt. Letztendlich war es nicht unser Wasser, sondern ein Produktfehler. (Anmerkung der Redaktion: 2011 wurde bekannt, dass in rund 70 Neubauten in Salzkotten defekte Fittings Ursache für Wasserschäden waren. Zunächst wurde vermutet, dass das chloridhaltige Wasser dafür verantwortlich war. Das Oberlandesgericht Hamm bestätigte, dass der Fehler beim Hersteller der Fittings lag.)

Welches Projekt lag Ihnen am meisten am Herzen? Welches war das kniffeligste?

Bewermeier: Das kniffligste war unsere Kläranlage. Die war damals noch gar nicht so alt, aber die Kapazität reichte nicht mehr aus und die Verfahrenstechnik war nicht belastbar. Das schwierige war, die Anlage während des Betriebes umzubauen. Wir mussten Bypässe legen, weil das Wasser ja trotzdem 24 Stunden am Tag auf die Kläranlage zuströmt. Zusätzlich haben wir einen Faulturm installiert, in dem wir Gas und Wärme und letztendlich Strom erzeugen. Als wir fertig waren, hatten wir zwölf Millionen Schulden. Heute sind wir schuldenfrei und haben eine Anlage die gut läuft und belastbar ist.

Am meisten am Herzen lag mir der Erhalt des alten Hauses Wüst, heute Salinator-Penning-Haus, ein Haus mit Geschichte und ältestes Haus Salzkottens. So etwas muss man erhalten, das gehört nicht abgerissen. Wenn ich daran vorbeigehe, freut es mich, dass wir das Haus retten konnten.

Am 1. Oktober verlassen Sie ja gar nicht das Rathaus, sondern Ihr Büro 007 in der Außenstelle Am Grarock. Bedauern Sie, dass Sie die Rathaussanierung nicht mehr abschließend begleiten?

Bewermeier: Die Rathaussanierung ist für mich sehr bedeutsam. An den Plänen haben wir sechs Jahre geknobelt, bevor sie eine Reife hatten, um sie der Öffentlichkeit vorzustellen. Ja das bedauere ich, ich hätte die Sanierung gerne bis zu Ende mitbegleitet, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es eine tolle Sache ist. Für die Leute, die darin arbeiten, aber auch für den Bürger, der uns als Dienstleistungsunternehmen annehmen soll und nicht als Beamtenapparat.

Haben Sie einen Tipp, wie Ihr Nachfolger Martin Wes­termeier auch ein paar Spuren hinterlassen kann?

Bewermeier: Egal ob Hochbau, Straßenbau oder Kläranlage: Man muss die Maßnahmen vernünftig durchplanen und mit den Nutzern abstimmen, aber Kosten dürfen erst dann rausgegeben werden, wenn sie auch belastbar sind. Vorher habe ich nie eine Zahl gesagt, denn die steht dann und ist gesetzt. Und wenn sie dann noch ein bisschen mehr Geld brauchen, will das keiner hören. Das gibt nur Stress und viel Ärger.

Ich muss aber sagen, dass ich die Arbeit ja nicht alleine gemacht habe. Wir haben hier ein breites Themengebiet beackert und ein gutes Team, das ist unsere Stärke. Wenn wir ein neues Baugebiet entwickeln, dann sitzen alle an einem Tisch und dann wird das was. Deshalb hat mir die Arbeit hier immer Spaß gemacht.

Und was ist nun Ihr nächstes Projekt?

Bewermeier: Meine Hobbys pflegen, reisen, Rad fahren, Sport machen. Außerdem habe einen Garten und zwei Enkelkinder. Die beiden wünschen sich einen kleinen Hühnerstall, das ist mein nächstes Projekt.