WM-Pokal glänzt wieder in der Sälzerstadt

Salzkotten (WB). Schon mehrfach wurde der legendäre fünf Meter große und rund 500 Kilo schwere Nachbau des WM-Pokals in Salzkotten aufgestellt. Ursprünglich war sein Platz zur Fußballweltmeisterschaft 2010 auf dem Kreisel an der Wewelsburger Straße. Dorthin kehrte er zur WM 2014 zurück. 2015 stand der Pokal in Upsprunge, als dort der echte WM-Pokal präsentiert wurde. Nun kann der Koloss auf dem Marktplatz vor der Volksbank wieder bestaunt werden.