Auto fängt in Salzkotten Feuer – Einsatzkräfte verhindern Übergreifen der Flammen

Salzkotten (WB/jhan). Mitten in der Salzkottener Innenstadt ist am Montagmittag eine Mercedes A-Klasse in Brand geraten. Die Fahrerin konnte rechtzeitig das brennende Fahrzeug zum Stehen bringen und den Wagen verlassen.