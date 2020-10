Salzkotten ist neben Paderborn, Borchen und Bad Lippspringe eine von vier Städten im Kreis Paderborn, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, den fairen Handel zu unterstützen. Um sich „Fairtradetown“ nennen zu dürfen, müssen fünf Kriterien erfüllt sein. So muss es einen Ratsbeschluss geben, der die Absicht untermauert. Der ist in Salzkotten im Jahr 2015 gefallen. Außerdem muss es eine Steuerungsgruppe geben, die die Arbeit vor Ort organisiert.

Abhängig von der Einwohnerzahl, muss eine bestimmte Anzahl an Einzelhandelsgeschäften fair gehandelte Produkte anbieten. Außerdem müssen Veranstaltungen für die Bürgerschaft angeboten werden. In Salzkotten wird das unter anderem durch die Teilnahme an den Stadtfesten und den „Fairen Brunch“ auf dem Vauß-Hof in Scharmede realisiert. Schließlich muss das Anliegen des fairen Handels durch Medienarbeit in die Öffentlichkeit getragen werden.

Und natürlich muss die Idee auch ganz praktisch Tag für Tag gelebt werden, indem bei Veranstaltungen etwa nur fair gehandelter Kaffee serviert wird.

Das Fair-Trade-Label setze ein Zeichen für eine gerechtere Welt, betonte Gisela Simon für die Steuerungsgruppe. In der Konsequenz sei der faire Handel letztlich auch Flüchtlingspolitik. Schließlich ermögliche es eine faire und auskömmliche Bezahlung ihrer Arbeitsleistung den Menschen, in ihrer Heimat zu bleiben.

In 60 Ländern, berichtete Gisela Simon, gebe es mittlerweile die Fair-Trade-Organisation, rund 1000 Städte in 24 Ländern dürften sich „Fairtradetown“ nennen.