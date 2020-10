Die erste Tat fiel gegen 5.50 Uhr an der Franz-Klingenthal-Straße auf. Aus einem 3er-BMW fehlte das Navigationsgerät sowie das Sport-Lenkrad. An der Fahrertür hatten die Täter ein Loch in das Blech gestochen, wodurch die Fahrertür geöffnet werden konnte.

Drei weitere betroffene Fahrzeuge fielen im Laufe des Mittwochmorgens bis 9.30 Uhr auf. Sie wiesen allerdings keine Einbruchspuren auf, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise hatten die Täter die „Keyless-go-Technik” der Autos genutzt und die Funkwellen verstärkt, um jeweils eine Tür öffnen zu können. So wurde unter einem Carport am Weidengrund ein 5er-BMW angegangen und das fest eingebaute Navigationssystem samt Steuergerät und Multifunktionsknopf sowie das digitale Tachometer gestohlen.

Die gleiche Beute machten die Täter laut Polizei aus einem 5er-BMW, der an der Straße Zum Brandhof vor einer Garage geparkt war. Am Pauline-von-Mallinckrodt-Weg stiegen die Täter in einen 2er-BMW ein. Hier fehlt neben dem Navi auch das Lenkrad.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.