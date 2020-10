Anmeldungen sind jetzt möglich

Neues Kindergartenjahr beginnt im August 2021 – Termine in Salzkotten im Überblick

Salzkotten (WB). Das neue Kindergartenjahr beginnt am 1. August 2021. Aufgenommen werden dann Kinder, die noch keine Kindertageseinrichtung besuchen. Bereits in den nächsten Tagen können Eltern ihre Kinder in einer der Salzkottener Einrichtungen anmelden.