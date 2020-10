WDR-Sendung „Land & Lecker“: Folge an diesem Montag in Scharmede aufgezeichnet

Salzkotten-Scharmede (WB). In seiner Sendung „Land & Lecker“ strahlt der WDR an diesem Montag, 26. Oktober, von 20.15 bis 21 Uhr eine im August auf dem Vauß Hof in Scharmede aufgezeichnete Folge aus. Anja Pötting kocht dabei international, wobei alle Zutaten vom heimischen Hof kommen.