Corona reißt Loch in die Kasse

Salzkotten (WB/spi). Der von der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Salzkotten getragene Hallenbauverein (HBV) hat im Geschäftsjahr 2019 einen geringen Gewinn in Höhe von etwa 3400 Euro erzielt – bei einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils etwa 1,4 Millionen Euro. Das geht aus dem Geschäftsbericht 2019 hervor, der jetzt in der Mitgliederversammlung vorgelegt wurde.

Von Westfalen-Blatt