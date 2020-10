Salzkotten radelt auf Platz eins

Salzkotten (WB/sh/sen). Der Bürgermeister ist mit gutem Beispiel vorangefahren. Drei Wochen lang hat Ulrich Berger während des Stadtradelns jeden Termin – ob in Salzkotten, Weine oder Paderborn – per Fahrrad angesteuert und somit 1006 Kilometer zusammengetrampelt. Auch diese Kilometer haben dazu beigetragen, dass Salzkotten bei der bundesweiten Aktion des Stadtradelns den ersten Platz in NRW belegt.

Von Westfalen-Blatt