Zwei Gesichter eines Haushaltes

Da die Kommunen jedoch die coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen bei der Haushaltsplanung zunächst außer Acht lassen und 2025 über deren Ausgleich nachdenken können, legten der Kämmerer und Bürgermeister Ulrich Berger am Donnerstag dem Stadtrat ein Zahlenwerk vor, das am Ende ein Defizit von 1,6 Millionen Euro ausweist – was sogar weniger ist als im Vorjahr. Über die Kreisumlage, die stets steigt und den größten Posten im Haushalt darstellt, schimpfen die Salzkottener diesmal nicht. Zwar ist sie erneut um 400.000 Euro auf 19,6 Millionen Euro gestiegen. „Doch wir erkennen an, dass der Kreis nun auf seine Rücklagen zurückgreift“, so der Bürgermeister.

Bis zum März dieses Jahres hätten die Gewerbesteuern gesprudelt, doch dann habe die Pandemie zugeschlagen, berichtet Stöppel. Coronabedingt seien 2,3 Millionen Euro weniger eingenommen worden. Bei der Einkommenssteuer sind es aufgrund von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 1,4 Millionen Euro weniger. Der Verlustausgleich beim Bäderwesen – auch notwendig geworden durch ausgebliebene Besucher – ist um 45.000 Euro höher als regulär. Hinzu kommen Ausgaben für den Infektionsschutz, so dass die Coronapandemie für ein Loch von 2,8 Millionen Euro sorgt. Damit fehlen der Stadt 2,8 Millionen Euro an liquiden Mitteln.

„Wir sind froh, in den vergangenen Jahren vernünftig gewirtschaftet zu haben, so dass der Haushaltsausgleich nicht in Gefahr ist“, verweist Ulrich Berger auf eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 9,4 Millionen Euro. Im Grunde sei das eingetreten, was abzusehen gewesen war; nämlich, dass es mit den Gewerbesteuereinnahmen nicht ewig bergauf gehen könne. Was der Stadt nun zugute komme, sei die solide Haushaltsführung in den Vorjahren und dass keine Kredite bedient werden müssten, so der Kämmerer. Allerdings soll für die energetische Sanierung des Rathauses ein Kredit in Höhe von 4,5 Millionen Euro aufgenommen werden. Damit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung von 50 auf 230 Euro. Das sei allerdings in Anbetracht der Zinslage wirtschaftlicher, als auf eigene Mittel zurückzugreifen, so Berger. Gebühren- und Steuererhöhungen sieht der Haushaltsplanentwurf nicht vor.

Trotz der Krisensituation weist der Haushalt ein Rekordinvestitionsvolumen von 20,9 Millionen Euro aus (Vorjahr 16,5 Millionen Euro). Manuel Stöppel verweist auf vielfältige Fördermöglichkeiten, so dass sich der Eigenanteil der Stadt schließlich auf 5,8 Millionen Euro reduziert. „Aufgrund der Pandemie sind zahlreiche Investitionspakete auf dem Markt, um der Wirtschaft Impulse zu geben“, will Stöppel diese Möglichkeiten nutzen. Investiert werden soll in die Gesamtschule (530.000 Euro für die naturwissenschaftlichen Räume), in den Anbau der OGS in Thüle inklusive Einrichtung (620.000 Euro) sowie in einen Anbau an den Kindergarten Mantinghausen (775.000 Euro). Große Beträge sind außerdem für die Mobilitätsstation am Bahnhof (2,2 Millionen Euro) und die Erschließung des neuen Baugebietes Osterfeld (400.00 Euro) mit mehr als 100 Bauplätzen geplant. „Die Situation ist angespannt, aber Kaputtsparen hilft auch niemandem. Wir müssen nach vorne schauen und die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten“, sagt der Bürgermeister.