Bürger stärker beteiligen

Er ist seit 16 Jahren Mitglied im Rat und bringt die nötige Erfahrung mit. Gabor Stein (28 Jahre) bleibt ebenfalls als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Kassierer im Amt. Gabor Stein sei aufgrund seines beruflichen Hintergrundes ein ausgewiesener Finanzfachmann, sodass bei der SPD gleich zwei kompetente Fachkräfte die Fraktion leiteten, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten.

Neu im Fraktionsvorstand ist Johanna Lindenblatt (40) als Beisitzerin. Die SPD-Fraktion freue sich besonders darüber, dass der Rat Johanna Lindenblatt zur zweiten Stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt habe. „Ich bin davon überzeugt, dass Johanna Lindenblatt diese Aufgabe mit großem Verantwortungsbewusstsein und hohem Einsatz ausführen wird. Ich schätze sie persönlich sehr und wünsche ihr für diese Aufgabe alles Gute“, so Michael Sprink.

In der neuen Fraktion sind darüber hinaus drei Nachwuchspolitiker aus der Jugendorganisation der SPD vertreten. „Wir haben es geschafft, die unterschiedlichen Generationen in unserer Fraktion zu vereinen und gleichzeitig einen Generationswechsel zu gestalten, darüber freue ich mich sehr und bin dankbar, dass meine Partei geschlossen an einem Strang zieht. Wir sind personell gut aufgestellt und werden uns nun an mit vollem Einsatz um die politische Arbeit kümmern“, ergänzt Michael Sprink. Der SPD Fraktion sei es wichtig, die Belange der Bürgerinnen und Bürger in den Fokus zu stellen und die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung stärker auszubauen.

Als großes Thema für die nächsten Monate sieht die SPD die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise auf den Stadtrat zukommen. Während der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021 gehe die SPD von großen Unwägbarkeiten aus. Ziel sei es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten und die Gruppen und Vereine intensiv zu unterstützen. Für die Sälzer SPD steht fest, dass die Herausforderungen der kommenden Jahre nur gemeinsam mit großem Mut zur Veränderung bewältigt werden können.

Darüber hinaus stehe weiterhin die Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtgebiet an. Die SPD möchte hier vor allem die Alternativen zum motorisierten Individualverkehr attraktiver gestalten und alternative Antriebskonzepte im Stadt- und Kreisgebiet fördern. Ein weiteres Thema, das in den vergangenen Monaten in der Stadt zu kurz gekommen sei und an die Mobilität anknüpfe, mache die SPD am aktiven Klimaschutz fest. Hier müsste wieder deutlich mehr Fahrt aufgenommen werden, entsprechende Anträge seien in Vorbereitung.

„Zum Jahresende wird uns der neue Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 beschäftigen. Wir werden uns sehr genau ansehen, ob im nächsten Jahr die Schwerpunkte richtig gesetzt werden. Vor allem vor dem Hintergrund der finanziellen Unsicherheiten müssen wir darauf achten, dass wir unsere knappen Mittel für die richtigen Projekte ausgeben. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gehören dabei aber auf jeden Fall zu den Feldern, die nicht vergessen werden dürfen. Wir müssen die Ausgaben mit Augenmaß steuern und dürfen gleichzeitig die wichtigen Projekte nicht kaputt sparen“, ergänzt Sprink.