Die Fachbereichsleiter Manuel Stöppel (Finanzen) und Michael Rölleke (Zentrale Dienste) erläuterten in der jüngsten Ratssitzung, wofür das Geld gebraucht wurde und wird. So seien Sonderreinigungen unter anderem zur Kommunalwahl in den Wahllokalen notwendig gewesen. Desinfektionsmittel und -spender, Masken und CO2-Ampeln sowie Vorrichtungen im Sinne des Arbeitsschutzes hätten angeschafft werden müssen. Ebenso sei ein Wachschutz engagiert worden, der die Einhaltung der Coronaregeln kontrolliert habe.

Auch ein Toilettenwagen für die Mitarbeiter des Bauhofes, die in Kolonnen arbeiten und sich nicht begegnen durften, musste gekauft werden. Stöppel erläuterte in der Sitzung außerdem die Finanzlage der Stadt Salzkotten, bevor er gemeinsam mit Bürgermeister Ulrich Berger den Haushalt für das Jahr 2021 einbrachte (WV vom 13. November). Die Corona-Lasten bezifferte er auf rund 2,8 Millionen Euro. Diese Kosten werden über das Isolierungsgesetz buchungstechnisch als Vermögen deklariert und fallen somit nicht zu Lasten des Etats für 2021. Im Jahr 2025 muss dann entschieden werden, ob die Rückzahlung auf 50 Jahre gestreckt werden, oder das Loch auf einen Schlag wieder gestopft werden soll.

Bürgermeister und Kämmerer bevorzugen die zweite Variante. Manuel Stöppel ordnete den Vorgang noch einmal ein: „Kein einziger Euro wird über die Bilanzierungshilfe in der Stadtkasse ankommen. Gleichwohl ist aus gesamtwirtschaftlichen Erwägungen der Weg aus meiner Sicht zunächst richtig. Der Gesetzgeber hängt der Corona-Krise ein Preisschild um, indem die Auswirkungen in einer Bestandsaufnahme saldiert werden.“

Bei den Schlüsselzuweisungen bleibt Salzkotten auf der Verliererstraße. Sie betragen für das kommende Jahr vermutlich 3,7 Millionen Euro. Das führe zu einer Absenkung um rund 232.000 Euro im Vergleich zu 2020 und zu einer Mindereinnahme um knapp sechs Prozent. „Das ist der zweithöchste Rückgang im Kreis Paderborn“, sagte Stöppel. Der Haushaltsplanentwurf wird nun in den Fraktionen beraten und soll am 14. Dezember verabschiedet werden. Bürgermeister Ulrich Berger erwartet kontroverse Diskussionen zum Mobilitätskonzept und zum Klimaschutz.