Gleichzeitig forderten sie die Aufstellung eines Bebauungsplanes, den es hier bisher nicht gibt. Im September hatte die Verwaltung dann den Auftrag bekommen, für diesen innerstädtischen Bereich den Bebauungsplan zu erarbeiten. Im Bauausschuss am Montag legte die Verwaltung nun den Plan vor. Demnach wird das Gebiet in drei Bereiche geteilt, in denen jeweils eine festgelegte Firsthöhe nicht überschritten werden darf. Im Bereich Am Friedhof darf bis zu 11,50 Meter hoch gebaut werden (Traufhöhe 6,50 Meter). Im Tempelweg zur Friedhofsseite hin sowie im südlichen Bereich (Auf der Breite) sind jeweils neun Meter (Traufhöhe fünf Meter) erlaubt und im Bereich Eichfeld/Auf der Breite elf Meter Firsthöhe und sieben Meter Traufhöhe. Bei der Begrenzung der Höhen habe sich die Verwaltung an der vorhandenen Bebauung orientiert, so Lothar Schröder. Insgesamt wird das Plangebiet im Norden durch die Straße Am Friedhof, im Osten durch den Tempelweg, im Süden durch die Straße Auf der Breite und im Westen durch den Oelweg umrissen. Im Anschluss an die nächste Ratssitzung soll der Entwurf offengelegt werden. „Der Entwurf zeigt, dass es sich hier um einen sensiblen städtebaulichen Bereich handelt und in welche Richtung es gehen soll“, sagte Michael Fechtler (CDU). Damit könne nun „Wildwuchs“ verhindert werden.

SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Sprink betonte, dass ein Bebauungsplan gut für künftige Bauvorhaben sei und Planungssicherheit gebe. Er forderte, die Bürgerbeteiligung besonders ernst zu nehmen. Bei einer Enthaltung wurde der Entwurf einstimmig angenommen