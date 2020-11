Die etwa 40 Zentimeter hohe Holzskulptur – eine sitzende Frauenfigur, die unter ihrem Mantel ein kleines Kind birgt – hatte die Thüler Kameradschaft im Jahr 2006 am Ehrenmal aufgestellt. Zum 1150. Ortsjubiläums wurde sie damals eingeweiht.

In den Folgejahren war die Skulptur aus Eichenholz der Witterung ausgesetzt, die ihre Spuren hinterließ. Daher musste jetzt ein neuer Witterungsschutz her, und auch Wasserschäden an der Figur selbst mussten beseitigt werden. Eine Aufgabe, der sich die Kameradschaft annahm. Mit Unterstützung des Bürgermeisters Ulrich Berger sei es gelungen, erfolgreich einen Antrag zu stellen und 2000 Euro aus dem Topf des Heimatfonds NRW für das Vorhaben zu bekommen, freut sich Vorsitzender Ralf Schütte.

Mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragte die Soldatenkameradschaft Bildhauer Ulrich Vieth aus Scharmede. Vieth, selbst Mitglied der Thüler Kameradschaft, fertigte unter der Verwendung von Anröchter und Ibbenbürener Stein eine neue Einhausung für die Skulptur an. Beim Entwurf wurde besonderer Wert darauf gelegt, die alte Form der Einhausung beizubehalten. Denn die hat eine Bedeutung: „Die Einfassung der Stalingrad-Madonna spiegelt die Enge und das Eingesperrtsein der Gefangenschaft wider“, erläutert Ralf Schütte.

Besonders glücklich sind die Thüler Kameraden darüber, dass die Restaurierung der Madonnenfigur selbst noch vom ursprünglichen Künstler ausgeführt werden konnte: Der heute 93-jährige Martin Lenzmeier hatte die Stalingrad-Madonna im Jahr 2006 auf Wunsch von Anton Schäfermeier aus Verne angefertigt. Schäfermeier, der als letzter Müller bis 2004 die bekannte Schäfermeiers Mühle in Verne betrieb, wollte damit auch an einen Freund erinnern, der zur 6. Armee gehörte, die im Kessel von Stalingrad ihr Ende fand.

Ursprung der Stalingrad-Madonna ist eine Holzkohle­zeichnung des deutschen Lazarettarztes Kurt Reuber, die Weihnachten 1942 in Stalingrad in einem Unterstand entstand. Die Umschrift lautet: „1942 Weihnachten im Kessel-Stalingrad – Licht-Leben-Liebe“. Sie wurde auf die Rückseite einer russischen Landkarte gemalt. Das Bild gelangte mit einem der letzten Transportflugzeuge aus dem Kessel von Stalingrad. Zum Gedenken an die Opfer der Schlacht und als Mahnung zum Frieden befindet sich das Originalbild, das auch das Vorbild für die Thüler Madonna lieferte, seit 1983 in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Auch für Martin Lenzmeier hat die Stalingrad-Madonna eine besondere Bedeutung. Denn auch er war als Soldat in Russland. Kurz vor Kriegsende wurde er gefangen genommen und arbeitete bis 1948 als russischer Kriegsgefangener in einem Bergwerk in Sibirien. Das Schnitzen wurde zu seiner großen Leidenschaft.