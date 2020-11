Das ist in Widey in jedem Jahr so, denn die freudige Eifrigkeit gilt der Vorbereitung des beliebten jährlichen Adventsbasars. Fast erübrigt es sich schon zu berichten, dass auch diese Veranstaltung, die traditionell am Totensonntag viele Besucher in die Scharmeder Feldflur lockt, coronabedingt ausfallen muss.

Die Einrichtung hat sich zum Schutz aller – der Bewohnerinnen und Bewohner, der Mitarbeiter sowie der Gäste – zu der Absage entschließen müssen. Doch den Bewohnern bedeutet dieser Basar, für den sie das ganze Jahr über kreativ sind, sehr viel, weiß Stefanie Strunz, pädagogische Leitung der Ausbildungsstätte Haus Widey. Sie freuen sich nicht nur, wenn ihre Arbeiten anderen eine Freude machen, sondern besser so auch ihr Gemeinschaftskassen für Unternehmungen auf.

Damit die mit viel Herz entstandenen Schmuckstücke dennoch der Öffentlichkeit präsentiert werden können, haben sich die Mitarbeiter etwas Besonderes einfallen lassen: „Adventszauber to go“ – unter diesem Motto werden gemeinsam mit regionalen Kooperationspartnern in Salzkotten die beliebten Produkte präsentiert und zum Verkauf angeboten. „Wir haben sofort sehr viel Unterstützung erfahren und sind sehr froh über unsere Kooperatinspartner“, sagt Stefanie Strunz. Eine erste Resonanz ist bereits sehr positiv ausgefallen.

Unter anderem im „Moi“, Mode und Café an der Lange Straße, werden farbenfrohe und moderne Musselin-Halstücher für Kinder angeboten. Ergänzt wird die Produktpalette durch individuell und trendig gestaltete Porzellan-Etageren, die im kunsttherapeutischen Bereich der Einrichtung gestaltet wurden. Der Salzkottener Raiffeisenmarkt unterstützt Haus Widey indem dort, die in der einrichtungsinternen Näherei erstellten Körnerkissen, in unterschiedlichen Größen zum Verkauf angeboten werden.

Zudem werden ab sofort die beliebten Leseknochen, die als Weihnachtsgeschenke bei Groß und Klein gut ankommen, in der Buchhandlung Meschede in Salzkotten verkauft.

Traditionelle sowie auch moderne Adventskränze skandinavischer Art werden von der einrichtungsinternen Gärtnerei hergestellt und an folgenden Tagen zum Verkauf auf dem Gelände der Gärtnerei angeboten: am 20. und 27. November sowie am 4. Dezember in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

Die Näherei bietet neben Körnerkissen auch Musselintücher für Groß und Klein, Matschhosen, Malkittel, Alltagsmasken, und vielen weiteren aus Haus Widey bekannten Produkten darüber hinaus zum Verkauf an. Bestellungen werden in der Einrichtung telefonisch entgegen genommen (05258/9873).

Einen kleinen Überblick über die kreativen Artikel „Handmade by Widey“ finden aufmerksame Passanten zurzeit im Schaufenster eines Geschäftes in der Salzkottener Innenstadt.