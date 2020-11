20 Megawatt, so Betriebsleiter Martin Hübner, könnten auf diese Weise zusätzlich ins Stromnetz eingespeist werden. Die Frage ist nur, wo und wie, denn die Menge reicht aus, um rund 60.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Da die Netze schon jetzt gut ausgelastet seien, so Hübner in der ersten Sitzung des Betriebsausschusses des Kreises am Donnerstagabend, müssten noch Antworten auf diese Fragen gefunden werden.

Insgesamt stelle sich der AVE also auf die Zukunftsfragen ein, die mehr und mehr drängten. Dazu gehöre auch das bislang ungelöste Problem, wie künftig der Müll transportiert werden soll, wenn das letzte Stündlein für die Verbrennermotoren geschlagen habe. „Das trifft uns schon 2025 – das ist schon übermorgen!“, machte Hübner den Kreistagsmitgliedern deutlich, dass hier Handlungsdruck bestehe.

Ebenso wie bei Bussen könne hier nur Wasserstoff die Antwort liefern. Dafür brauche es aber eine geeignete Infrastruktur. Zusammen mit dem Abfallentsorgungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) und dem Padersprinter werde man sich gemeinsam auf den Weg machen.

Der AVE sei weiterhin bemüht, auch in Zukunft die Abfallgebühren niedrig zu halten. Allerdings stelle man zunehmend fest, dass es bislang ungewohnte Entwicklungen gebe. Das gelte vor allem für den Bereich des Altpapiers, wo ehemals Gewinne erzielt werden konnten. Inzwischen könnten die Erlöse nicht einmal die Kosten für die Abfuhr decken. Ein weiteres Projekt dieser Legislaturperiode ist das Thema Klärschlamm-Entsorgung. Der Kreis Paderborn hat sich zusammen mit 77 weiteren Gemeinden und Verbänden in der Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe auf den Weg gemacht, die Entsorgung vom Jahr 2024 an neu zu regeln.