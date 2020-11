Der Bau- und Planungsausschuss hat die Änderung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Denn die Upsprunger Wehrleute sollen nur ein Häuschen weiterziehen und ihr neues Domizil auf der benachbarten Tennisanlage des TC RW Salzkotten finden. Außerdem schlägt die Verwaltung vor, 15.000 Euro Planungskosten im Haushalt 2021 dafür bereit zu stellen.

Das Upsprunger Gerätehaus an der Hederbornstraße erfüllt längst nicht mehr die Anforderungen an einen modernen Feuerwehrstandort. Die Einsatzfahrzeuge passen kaum in die Garage und das Einparken wird zur Millimeterarbeit. Es mangelt an Parkplätzen für die Einsatzkräfte, und die Umkleidegelegenheiten sowie sanitären Einrichtungen lassen zu wünschen übrig.

Doch die Wehrleute sind nach denen der Kernstadt die meistbeschäftigten im Stadtgebiet und brauchen nicht nur deswegen eine funktionierende Ausgangsbasis. Die finden sie auf Platz eins des TC Rot Weiß, denn die Tennisfreunde haben sich umorganisiert. Sie geben ihr Vereinsheim an bisheriger Stätte sowie den Platz an der Straße auf. Neben der Tennishalle wächst bereits auf den beiden dortigen Plätzen das neue Clubhaus. Für die verlorenen Tennisplätze werden die beiden Gummiplätze auf der Anlage in Ascheplätze umgewandelt.

Mehr oder weniger Funkstille herrscht dagegen beim Bauvorhaben in Verlar. Auch hier soll die Freiwillige Feuerwehr ein neues Domizil bekommen und von der Dorfstraße an die Lippstädter Straße ziehen. Eigentlich sollte bereits im Frühjahr 2019 Baubeginn sein. Der Beschluss, das Bauvorhaben an der Lippstädter Straße zu realisieren, fiel bereits im November 2017. Im August 2018 lag der Stadtverwaltung Salzkotten die Baugenehmigung des Kreises Paderborn vor. Doch gebaut wird noch immer nicht, weil der Eigentümer eines benachbarten Hauses geklagt hat. Er befürchtet, dass durch Versiegelung der Fläche sein Gebäude aufgrund von Nässe und Feuchtigkeit Schaden nehmen könnte.

Zwei Ortstermine seien inzwischen aufgrund der Pandemie geplatzt, berichtet Bürgermeister Ulrich Berger. Dennoch sind im Haushaltsplanentwurf für 2021 erneut 500.000 Euro eingestellt worden. 2022 sollen 26.000 Euro folgen. Handlungsbedarf ist dringend gegeben. Denn in einer Gefährdungsbeurteilung hat die Unfallkasse des Landes NRW Mängel am Gerätehaus festgestellt. Die Garagentore sind nicht groß genug, es gibt für die Einsatzkräfte keine Parkplätze und die sanitären Einrichtungen seien weder zeitgemäß noch seien die Umkleidemöglichkeiten nach Geschlechtern getrennt. Am derzeitigen Standort kann nicht erweitert werden.

Das städtische Grundstück an der Lippstädter Straße ist knapp 5000 Quadratmeter groß. Im Bebauungsplan der 1970er Jahre war der Bereich, der im Überschwemmungsgebiet liegt, für Wohnbebauung vorgesehen. Inzwischen ist der Flächennutzungsplan geändert und eine Nutzung für Feuerwehrzwecke genehmigt worden. Auf etwa 2500 Quadratmetern soll das neue Domizil der Feuerwehr mit Schulungsraum und Fahrzeughalle errichtet werden. Im Dezember 2017 hatte die Verwaltung dafür Kosten in Höhe von 950.000 Euro errechnet, wobei der Eigenanteil der Stadt bei 760.00 Euro liegt.