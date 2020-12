Baumschnitt für den Artenschutz

Bielefelder Stiftung pflegt Kopfweiden in Salzkotten und erhält so Lebensraum für Steinkäuze

Salzkotten-Thüle -

Die Bielefelder „Stiftung Pro Artenvielfalt“ startet ein Schutzprojekt für den bedrohten Steinkauz im Paderborner Land. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende geht es am Samstag, 12. Dezember, in Thüle weiter.